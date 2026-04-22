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Rajasthan Politics : ‘देश से माफ़ी मांगें खड़गे’, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर क्यों बिफरे सीएम भजनलाल और वसुंधरा राजे? 

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस्तेमाल किए गए विवादित शब्दों ने राजस्थान की राजनीति में उबाल ला दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने खड़गे के इस बयान को 140 करोड़ भारतीयों के जनादेश का अपमान बताते हुए उनसे सार्वजनिक माफी की मांग की है।

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जयपुर

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Nakul Devarshi

Apr 22, 2026

File PIC

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लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बाद भी राजस्थान की राजनीति में जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा विवाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस्तेमाल की गई 'विवादित भाषा' को लेकर है। खड़गे के बयान पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मोर्चा खोलते हुए इसे 'लोकतंत्र की मर्यादा का चीरहरण' बताया है।

क्या है खड़गे का 'विवादित बयान'

विवाद की जड़ वह बयान है जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाल ही में चेन्नई (तमिलनाडु) में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया।

विवादित शब्द: खड़गे ने प्रधानमंत्री को 'आतंकवादी' (Terrorist) जैसे शब्दों से संबोधित करते हुए तंज कसा था कि विपक्षी दल भाजपा के साथ कैसे जा सकते हैं?

सफाई का दांव: विवाद बढ़ता देख खड़गे ने बाद में सफाई देते हुए कहा कि उनके कहने का मतलब था कि प्रधानमंत्री विरोधियों को 'आतंकित' (Terrorise) कर रहे हैं और 'टैक्स टेररिज्म' फैला रहे हैं। हालांकि, भाजपा इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का 'हार्ड हिटिंग' वार

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया के जरिए खड़गे को आईना दिखाते हुए कहा कि यह कांग्रेस की निराशा और हताशा का चरम है। मुख्यमंत्री ने लिखा: "मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा केवल एक व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं, बल्कि लोकतंत्र के जरिए चुने गए नेतृत्व और 140 करोड़ भारतीयों के जनादेश का अपमान है। मुद्दों पर बहस करने की बजाय स्तरहीन बयानबाजी करना कांग्रेस की पहचान बन गई है। खड़गे जी, मर्यादा अनिवार्य है, आपको सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए।"

वसुंधरा राजे ने बताया 'संस्कारों का पतन'

पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसे राजनीतिक संस्कारों का पतन करार दिया। राजे ने कहा:

अशोभनीय टिप्पणी: प्रधानमंत्री जैसे गरिमामय पद के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कतई स्वीकार्य नहीं है।

बहस से भागती कांग्रेस: राजे के अनुसार, कांग्रेस अब मुद्दों पर बहस करने में असमर्थ है, इसलिए वह व्यक्तिगत कीचड़ उछालने पर उतर आई है। उन्होंने मांग की कि खड़गे तत्काल पूरे देश से माफी मांगें।

राजस्थान की राजनीति पर प्रभाव

राजस्थान में भाजपा इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाने की तैयारी में है। पार्टी का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं और उनके खिलाफ ऐसी टिप्पणी 'अस्मिता' और 'लोकतांत्रिक मूल्यों' पर चोट है। पचपदरा रिफाइनरी और पेयजल अभियानों के बीच इस राजनीतिक विवाद ने प्रदेश के सियासी माहौल को और भी गरमा दिया है।

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Published on:

22 Apr 2026 10:15 am

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