Rajasthan Politics : ‘देश से माफ़ी मांगें खड़गे’, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर क्यों बिफरे सीएम भजनलाल और वसुंधरा राजे? 

विवाद की जड़ वह बयान है जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाल ही में चेन्नई (तमिलनाडु) में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया।



विवादित शब्द: खड़गे ने प्रधानमंत्री को 'आतंकवादी' (Terrorist) जैसे शब्दों से संबोधित करते हुए तंज कसा था कि विपक्षी दल भाजपा के साथ कैसे जा सकते हैं?



सफाई का दांव: विवाद बढ़ता देख खड़गे ने बाद में सफाई देते हुए कहा कि उनके कहने का मतलब था कि प्रधानमंत्री विरोधियों को 'आतंकित' (Terrorise) कर रहे हैं और 'टैक्स टेररिज्म' फैला रहे हैं। हालांकि, भाजपा इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है।