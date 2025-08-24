दगाबाज दुल्हन की नकली मौसी गिरफ्तार, डर के मारे लौटाए 35 हजार

बांसवाड़ा। घाटोल कस्बे के युवक से लाखों लेकर दगा कर चुकी महाराष्ट्र की दुल्हन की नकली मौसी बनी इंदौर की दलाल को पुलिस ने भोपाल से गिरफ्तार किया है। केस दर्ज कराने की धमकी पर उसने दलाली में ली राशि में से 35 हजार रुपए पीड़ित को ऑनलाइन भेज दिए थे।
दलाल सरिता को तीन दिन के रिमांड पर लेकर पुलिस ने पूछताछ की तो उसने हकीकत उगली। साथ ही बताया कि दलाली में उसके हिस्से 80 हजार रुपए ही आए थे। फिर परिवादी ने जब कॉल कर कहा कि वह केस दर्ज करा रहा है तो डर कर उसने 35 हजार रुपए ऑनलाइन लौटा दिए थे। पुलिस अब उससे शेष राशि बरामदगी के प्रयास में है।
गौरतलब है कि भुवनेश पुत्र लक्ष्मीलाल दोसी ने परिवाद में बताया कि इंदौर निवासी सरिता जैन ने अपनी भांजी बताकर सलोनी सोलंकी से 11 जून को उसकी शादी कराई। शादी के खर्च के नाम पर करीब पौने चार लाख रुपए लिए गए।
कुछ दिन बाद सलोनी पिता की बीमारी का बहाना बनाकर इंदौर गई और लौटकर नहीं आई। जब शिकायत की तो सलोनी ने जान से मारने और झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। पुलिस ने 5 अगस्त को केस दर्ज किया था।