बांसवाड़ा

दगाबाज दुल्हन की नकली मौसी गिरफ्तार, डर के मारे लौटाए 35 हजार

घाटोल कस्बे के युवक से लाखों लेकर दगा कर चुकी महाराष्ट्र की दुल्हन की नकली मौसी बनी इंदौर की दलाल को पुलिस ने भोपाल से गिरफ्तार किया है।

बांसवाड़ा

kamlesh sharma

Aug 24, 2025

Photo-ANI

बांसवाड़ा। घाटोल कस्बे के युवक से लाखों लेकर दगा कर चुकी महाराष्ट्र की दुल्हन की नकली मौसी बनी इंदौर की दलाल को पुलिस ने भोपाल से गिरफ्तार किया है। केस दर्ज कराने की धमकी पर उसने दलाली में ली राशि में से 35 हजार रुपए पीड़ित को ऑनलाइन भेज दिए थे।

दलाल सरिता को तीन दिन के रिमांड पर लेकर पुलिस ने पूछताछ की तो उसने हकीकत उगली। साथ ही बताया कि दलाली में उसके हिस्से 80 हजार रुपए ही आए थे। फिर परिवादी ने जब कॉल कर कहा कि वह केस दर्ज करा रहा है तो डर कर उसने 35 हजार रुपए ऑनलाइन लौटा दिए थे। पुलिस अब उससे शेष राशि बरामदगी के प्रयास में है।

गौरतलब है कि भुवनेश पुत्र लक्ष्मीलाल दोसी ने परिवाद में बताया कि इंदौर निवासी सरिता जैन ने अपनी भांजी बताकर सलोनी सोलंकी से 11 जून को उसकी शादी कराई। शादी के खर्च के नाम पर करीब पौने चार लाख रुपए लिए गए।

Banswara Crime : दिल्ली की दुल्हन का बड़ा फरेब, सुहागरात को खाने में कुछ खिलाया, सुबह दुल्हा उठा तो 'खुशबू' फुर्र हो गई थी
बांसवाड़ा
Banswara Crime Delhi bride big fraud suhagrat fed something in dinner when groom woke up in morning Khushboo had disappeared

कुछ दिन बाद सलोनी पिता की बीमारी का बहाना बनाकर इंदौर गई और लौटकर नहीं आई। जब शिकायत की तो सलोनी ने जान से मारने और झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। पुलिस ने 5 अगस्त को केस दर्ज किया था।

24 Aug 2025 02:47 pm

दगाबाज दुल्हन की नकली मौसी गिरफ्तार, डर के मारे लौटाए 35 हजार

