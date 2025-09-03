राजस्थान: शादी कर सालभर बाद भागी विवाहिता, प्रेमी संग रचाया दूसरा ब्याह

वजवाना निवासी सुमित सेवक ने इस्तगासे में बताया कि 3 अप्रेल, 2024 को उसकी शादी नेहा सेवक से हुई। करीब दो माह पहले नेहा मायके गई। आने के बाद 30 जून को पार्लर जाने के बहाने घर से निकली, लेकिन वापस नहीं लौटी। बाद में डूंगरपुर पुलिस के सामने उसने हिमांशु सेवक से प्रेम विवाह करने की बात कबूल कर दी।