बांसवाड़ा

राजस्थान: शादी कर सालभर बाद भागी विवाहिता, प्रेमी संग रचाया दूसरा ब्याह

अरथूना क्षेत्र में एक युवक से शादी कर सालभर तक साथ रही विवाहिता अचानक लापता होकर पूर्व प्रेमी संग विवाह रचाने पहुंच गई।

बांसवाड़ा

kamlesh sharma

Sep 03, 2025

Marriage Dispute
(सांकेतिक तस्वीर)

बांसवाड़ा। अरथूना क्षेत्र में एक युवक से शादी कर सालभर तक साथ रही विवाहिता अचानक लापता होकर पूर्व प्रेमी संग विवाह रचाने पहुंच गई। धोखे के शिकार पति की गुहार पर सीजेएम कोर्ट गढ़ी ने जांच के आदेश दिए, जिस पर अरथूना पुलिस ने युवती, उसके प्रेमी और तीन अन्य को नामजद किया है।

वजवाना निवासी सुमित सेवक ने इस्तगासे में बताया कि 3 अप्रेल, 2024 को उसकी शादी नेहा सेवक से हुई। करीब दो माह पहले नेहा मायके गई। आने के बाद 30 जून को पार्लर जाने के बहाने घर से निकली, लेकिन वापस नहीं लौटी। बाद में डूंगरपुर पुलिस के सामने उसने हिमांशु सेवक से प्रेम विवाह करने की बात कबूल कर दी।

परिवादी के अनुसार नेहा करीब 22 तोला सोने के जेवर भी ले गई और दूसरे विवाह के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर उसकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाया। रिश्तेदार परेश सेवक ने झूठे केस में फंसाने और जान से मारने की धमकियां भी दी।

थानाधिकारी प्रकाशचंद्र ने बताया कि कोर्ट आदेश पर युवती, उसके प्रेमी हिमांशु, माता-पिता और रिश्तेदार परेश को नामजद कर मामले की जांच की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Published on:

03 Sept 2025 03:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Banswara / राजस्थान: शादी कर सालभर बाद भागी विवाहिता, प्रेमी संग रचाया दूसरा ब्याह

