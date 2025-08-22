Banswara Crime : दिल्ली की दुल्हन का बड़ा फरेब, सुहागरात को खाने में कुछ खिलाया, सुबह दुल्हा उठा तो ‘खुशबू’ फुर्र हो गई थी

पीड़ित ने बताया कि फिर सुबह बबलू एक महिला के साथ आया। पार्क में उन्हें खुशबू नाम की लड़की दिखाई गई। उसके साथ मौजूद महिला का परिचय उसकी नानी और चचेरी बहन वर्षा का दिया गया। एक और शख्स मोहन शर्मा बताया गया। लड़की पसंद आ गई तो दूसरे ही दिन शादी तय हो गई। फिर 14 अगस्त को बबलू और जयपाल से 1.80 लाख में शादी की बात कर पैसे बाद में देने को कहा। भरोसा कर उसने दिल्ली में 50 हजार की शॉपिंग भी करवाई। इसके बाद आर्य समाज मंदिर दिल्ली (रोहिणी) में शादी हुई। मौके पर रुपए दे दिए। बाद में किराए की गाड़ी कर पत्नी खुशबू, एजेंट जयपाल व बबलू और चालक सहित छह व्यक्ति दिल्ली से शाम करीब 7 बजे रवाना हुए। 15 अगस्त को दोपहर एक बजे गांव आकर शादी के रीति-रिवाज भी किए।