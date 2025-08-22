Bharatpur Crime : भरतपुर से बड़ी खबर, सड़क पर बेहोश पड़ी मिलीं दो बहनें, बदमाशों ने किया था हमला

Bharatpur Crime : भरतपुर से बड़ी खबर। भरतपुर के चिकसाना थाना इलाके में गुरुवार देर शाम 2 लड़कियां सड़क के किनारे बेहोशी की हालत में मिली। क्षेत्रीय लोगों ने जब बेहोश लड़कियों को देखा तो तत्काल आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया। होश आने के बाद उनके परिजनों के बारे में जानकारी ली गई। फिर परिजनों को इस घटना की सूचना दी गई। बताया जा रहा है एक लड़की उम्र 17 वर्ष व दूसरी की 18 वर्ष है। दोनों बहनें हैं।