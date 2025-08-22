Patrika LogoSwitch to English

भरतपुर

Bharatpur Crime : भरतपुर से बड़ी खबर, सड़क पर बेहोश पड़ी मिलीं दो बहनें, बदमाशों ने किया था हमला

Bharatpur Crime : भरतपुर से बड़ी खबर। भरतपुर के चिकसाना थाना क्षेत्र में दो बहनें सड़क पर बेहोश मिली पड़ी। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। होश आने पर परिजनों को सूचना दी गई।

भरतपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 22, 2025

Bharatpur Big News both sisters found unconscious on road miscreants had attacked them
फोटो पत्रिका

Bharatpur Crime : भरतपुर से बड़ी खबर। भरतपुर के चिकसाना थाना इलाके में गुरुवार देर शाम 2 लड़कियां सड़क के किनारे बेहोशी की हालत में मिली। क्षेत्रीय लोगों ने जब बेहोश लड़कियों को देखा तो तत्काल आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया। होश आने के बाद उनके परिजनों के बारे में जानकारी ली गई। फिर परिजनों को इस घटना की सूचना दी गई। बताया जा रहा है एक लड़की उम्र 17 वर्ष व दूसरी की 18 वर्ष है। दोनों बहनें हैं।

वो लोग कई दिनों से कर रहे थे हमारा पीछा

लड़कियों ने घटना के बारे में बताया कि गुरुवार शाम करीब 4 बजे घूमने के लिए जा रहे थे तभी अचानक एक कार पीछे से रुकी। कार सवार बाहर निकले और उन्होंने हम दोनों बहनों की लाठी, सरिया से जमकर पिटाई की। वो लोग कई दिनों से हमारा पीछा कर रहे थे।

सामने आएंगे तो पहचान लूंगी

लड़कियों ने बताया कि हमलावर पर दो कट्टे भी थे। जब मेरी बड़ी बहन ने घर पर फोन करना चाहा तो उन्होंने फोन छीन लिया। यहीं नहीं उन बदमाशों ने हमें गाली भी दी। अगर हमलावर सामने आएंगे तो मैं उनको पहचान लूंगी।

FIR आने पर कार्रवाई होगी

मामले पर गंभीरता दिखाते हुए एडिशनल एसपी शंकर लाल ने बताया कि चिकसाना थाना इलाके की 2 लड़कियां आरबीएम अस्पताल में भर्ती हैं। हमें सूचना मिली थी कि वह अज्ञात हैं। पर जब अस्पताल आकर देखा तो, उनके मां-पिता थे। लड़कियों ने बताया कि उनके साथ मारपीट हुई है। इलाज चल रहा है। FIR आने पर कार्रवाई की जाएगी।

22 Aug 2025 01:47 pm

