पीएम मोदी 20-25 सितम्बर के बीच आ सकते हैं बांसवाड़ा, 2 सीएम होंगे शामिल, जानें क्या देंगे तोहफा

बांसवाड़ा के जिला कलक्टर डॉ. इन्द्रजीत यादव ने बताया कि हालांकि अभी जगह तय नहीं की है। सही जगह के चयन के लिए तकनीकी टीम की मदद भी ली जा रही है। प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ मिलकर तैयारी कर रहे हैं। बीते एक माह से प्लांट परिसर पर तीन हैलीपेड बनाने का काम चल रहा है, तभी लगभग तय हो गया था कि पीएम के हाथों शिलान्यास कराया जाएगा।