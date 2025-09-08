पीएम मोदी 20-25 सितम्बर के बीच आ सकते हैं बांसवाड़ा, 2 सीएम होंगे शामिल, जानें क्या देंगे तोहफा

PM Modi Banswara Visit : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रस्तावित बांसवाड़ा कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अलावा मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित कई मंत्री आएंगे। प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। रविवार को उदयपुर रेंज के आइजी गौरव श्रीवास्तक, जिला कलक्टर डॉ. इन्द्रजीत यादव, पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के साथ ही जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने नापला में न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट परिसर पहुंचे और कार्यक्रमस्थल चयन को लेकर कई स्थान देखे।
बांसवाड़ा के जिला कलक्टर डॉ. इन्द्रजीत यादव ने बताया कि हालांकि अभी जगह तय नहीं की है। सही जगह के चयन के लिए तकनीकी टीम की मदद भी ली जा रही है। प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ मिलकर तैयारी कर रहे हैं। बीते एक माह से प्लांट परिसर पर तीन हैलीपेड बनाने का काम चल रहा है, तभी लगभग तय हो गया था कि पीएम के हाथों शिलान्यास कराया जाएगा।
इधर, भाजपा का दावा है कि कार्यक्रम में 1.5 लाख से अधिक लोग आएंगे। जिलाध्यक्ष पूंजीलाल गायरी ने बताया कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी न्योता भेजा है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 20 से 25 सितम्बर के बीच बांसवाड़ा आ सकते हैं। कार्यक्रम अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन उसके लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि वे बांसवाड़ा के नापला में माही न्यूक्लियर पॉवर प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे, वहीं वर्चुअल माध्यम से वंदे भारत सहित तीन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे।