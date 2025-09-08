Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बांसवाड़ा

पीएम मोदी 20-25 सितम्बर के बीच आ सकते हैं बांसवाड़ा, 2 सीएम होंगे शामिल, जानें क्या देंगे तोहफा

PM Modi Banswara Visit : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रस्तावित बांसवाड़ा कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अलावा मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित कई मंत्री आएंगे। बताया जा रहा है कि वे बांसवाड़ा के नापला में माही न्यूक्लियर पॉवर प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे, वहीं वर्चुअल माध्यम से वंदे भारत सहित तीन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे।

बांसवाड़ा

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 08, 2025

PM Modi 20-25 September Proposed Banswara Visit 2 CMs several ministers and 1.2 lakh people will attend Know what gift you will give
पीएम मोदी। फाइल फोटो पत्रिका

PM Modi Banswara Visit : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रस्तावित बांसवाड़ा कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अलावा मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित कई मंत्री आएंगे। प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। रविवार को उदयपुर रेंज के आइजी गौरव श्रीवास्तक, जिला कलक्टर डॉ. इन्द्रजीत यादव, पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के साथ ही जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने नापला में न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट परिसर पहुंचे और कार्यक्रमस्थल चयन को लेकर कई स्थान देखे।

हालांकि अभी जगह तय नहीं

बांसवाड़ा के जिला कलक्टर डॉ. इन्द्रजीत यादव ने बताया कि हालांकि अभी जगह तय नहीं की है। सही जगह के चयन के लिए तकनीकी टीम की मदद भी ली जा रही है। प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ मिलकर तैयारी कर रहे हैं। बीते एक माह से प्लांट परिसर पर तीन हैलीपेड बनाने का काम चल रहा है, तभी लगभग तय हो गया था कि पीएम के हाथों शिलान्यास कराया जाएगा।

ये भी पढ़ें

खाद्य सुरक्षा योजना पर नया अपडेट, ‘लखपति गरीबों’ की सार्वजनिक स्थानों पर लगेगी सूची
जयपुर
Rajasthan Food Security Scheme New Update Lakhpati Poor List will be Displayed in Public Places GiveUp Campaign

भाजपा बोली 1.5 लाख लोग आएंगे

इधर, भाजपा का दावा है कि कार्यक्रम में 1.5 लाख से अधिक लोग आएंगे। जिलाध्यक्ष पूंजीलाल गायरी ने बताया कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी न्योता भेजा है।

पीएम मोदी 20 से 25 सितम्बर के बीच आ सकते हैं राजस्थान

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 20 से 25 सितम्बर के बीच बांसवाड़ा आ सकते हैं। कार्यक्रम अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन उसके लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि वे बांसवाड़ा के नापला में माही न्यूक्लियर पॉवर प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे, वहीं वर्चुअल माध्यम से वंदे भारत सहित तीन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे।

ये भी पढ़ें

राजस्थान सरकार की नई योजना, 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8 फीसदी तक मिलेगा ब्याज अनुदान
जयपुर
Rajasthan Government New Scheme Vishwakarma Yuva Udyam Protsahan Yojana interest Subsidy up to 8 Percentage will be given on Loan up to two crore rupees

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

08 Sept 2025 02:29 pm

Published on:

08 Sept 2025 02:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Banswara / पीएम मोदी 20-25 सितम्बर के बीच आ सकते हैं बांसवाड़ा, 2 सीएम होंगे शामिल, जानें क्या देंगे तोहफा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.