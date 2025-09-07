Banswara : चलती बुलेट मोटरसाइकिल में अचानक लगी आग, चालक बाइक छोड़ भागा

बुलेट सवार प्रतापगढ़ का निवासी सिकंदर खान अपनी मां को लेकर किसी काम से बांसवाड़ा आया था। 2025 मॉडल की गाड़ी नई खरीदी थी। बांसवाड़ा पहुंचते-पहुंचते गाड़ी गर्म होने की शिकायत हुई तो वह मां को किसी रिश्तेदार के यहां छोड़कर उसे दिखाने कॉलेज रोड पर शोरूम की तरफ जा रहा था। हाउसिंग बोर्ड से गुजरते ही यहां श्यामपुर वन क्षेत्र के सामने अचानक गाड़ी के इंजन ने आग पकड़ ली। तेजी से लपटें उठी तो वह कुछ समझ नहीं पाया और तत्काल रास्ते में गाड़ी छोड़कर मौके से हट गया।