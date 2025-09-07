Banswara : चलती बुलेट मोटरसाइकिल में अचानक लगी आग, चालक बाइक छोड़ भागा

Banswara : बांसवाड़ा शहर के हाउसिंग बोर्ड इलाके में शनिवार को अप्रत्याशित घटनाक्रम में एक बुलेट मोटरसाइकिल अचानक चलते-चलते धधक उठी। इससे घबराए चालक ने गाड़ी ब्रेक लगाया और गाड़ी वहीं लुढ़काकर बच निकला। घटना में पास के एक मकान और एक स्कूटी को नुकसान पहुंचा। हालांकि समय रहते आसपास के लोग चेते, वहीं नगर परिषद का दमकल दल भी तत्काल पहुंचा गया। फिर तत्काल फायर कर आग पर काबू पाने से बड़ी दुर्घटना टल गई।
बुलेट सवार प्रतापगढ़ का निवासी सिकंदर खान अपनी मां को लेकर किसी काम से बांसवाड़ा आया था। 2025 मॉडल की गाड़ी नई खरीदी थी। बांसवाड़ा पहुंचते-पहुंचते गाड़ी गर्म होने की शिकायत हुई तो वह मां को किसी रिश्तेदार के यहां छोड़कर उसे दिखाने कॉलेज रोड पर शोरूम की तरफ जा रहा था। हाउसिंग बोर्ड से गुजरते ही यहां श्यामपुर वन क्षेत्र के सामने अचानक गाड़ी के इंजन ने आग पकड़ ली। तेजी से लपटें उठी तो वह कुछ समझ नहीं पाया और तत्काल रास्ते में गाड़ी छोड़कर मौके से हट गया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बुलेट का पेट्रोल टेंक फुल था। इसके चलते देखते ही देखते पूरी गाड़ी स्वाह होने लगी। यह देख आसपास के लोग एकत्र हुए तो जाम लग गया। फिर घरों से पानी लाकर डाला, वहीं एक व्यक्ति ने यहां बीडीओ के घर के बाहर खड़ी स्कूटी जैसे-तैसे खिंचकर हटाई।
इस बीच, सूचना पर हाउसिंग बोर्ड चौकी पुलिस और दमकल दल भी पहुंच गया। उसने आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक गाड़ी स्वाह हो चुकी थी। उसकी लपटों से तलवाड़ा बीडीओ राकेश शर्मा की स्कूटी का माउजर और घर के बाहर दीवार पर लगा बिजली का मीटर, पेड़-पौधे जल गए। वहीं दीवारें भी काली पड़ गईं। बाद में चालक को थाने में रिपोर्ट देने को कहा।