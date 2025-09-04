थर्ड ग्रेड शिक्षक ट्रांसफर पर राजकुमार रोत का बड़ा बयान, जानें माही के पानी को लेकर क्या कहा?

Rajkumar Roat Big Statement : डूंगरपुर के सूरजगांव में बांसवाड़ा-डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि संसदीय क्षेत्र में विद्यालय की मांग पर डॉम पंडाल का निर्माण कराया है। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र आर्थिक रुप से पिछड़ा हो सकता है लेकिन मेहनत से पिछड़े हुए नहीं है। सांसद राजकुमार रोत ने बताया कि माही के 90 प्रतिशत पानी का पहला हक वागड़ का है। माही के पानी से 353 गांवों में पेयजल की समस्या समाधान हो जाएगा। सरकार पर कटाक्ष करते हुए राजकुमार रोत ने कहा कि टीएसपी क्षेत्र में थर्ड ग्रेड शिक्षक ट्रांसफर नॉन टीसपी नहीं हो सकता है जो गलत है।