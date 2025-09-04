थर्ड ग्रेड शिक्षक ट्रांसफर पर राजकुमार रोत का बड़ा बयान, जानें माही के पानी को लेकर क्या कहा?

Rajkumar Roat Big Statement : डूंगरपुर के सूरजगांव में बांसवाड़ा-डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि संसदीय क्षेत्र में विद्यालय की मांग पर डॉम पंडाल का निर्माण कराया है। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र आर्थिक रुप से पिछड़ा हो सकता है लेकिन मेहनत से पिछड़े हुए नहीं है। सांसद राजकुमार रोत ने बताया कि माही के 90 प्रतिशत पानी का पहला हक वागड़ का है। माही के पानी से 353 गांवों में पेयजल की समस्या समाधान हो जाएगा। सरकार पर कटाक्ष करते हुए राजकुमार रोत ने कहा कि टीएसपी क्षेत्र में थर्ड ग्रेड शिक्षक ट्रांसफर नॉन टीसपी नहीं हो सकता है जो गलत है।
सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि झालावाड़ में शिक्षा के मंदिर में बच्चे मर गए हैं उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिला तो 6 सितंबर को आंदोलन करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष रोत ने कहा कि जौहार मतलब प्रकृति का शब्द है हमारे जीत कर गए जनप्रतिनिधि ने शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया।
राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय सूरज गांव में सांसद मद से निर्मित डॉम का उद्घाटन मंगलवार को मुख्य अतिथि सांसद राजकुमार रोत ने फीता काटकर किया। अध्यक्षता बीएपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल रोत ने की। विशिष्ठ अतिथि पूर्व विधायक रामप्रसाद डेण्डोर, बीएपी के जिलाध्यक्ष अनुतोष रोत, प्रदेश प्रवक्ता दिनेश पारगी, गलियाकोट ब्लॉक अध्यक्ष करुणेश डेंडोर, मंडल अध्यक्ष संजय रोत, हीरालाल डामोर, ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश कटारा थे। ग्रामीणों की ओर से स्वागत उद्बोधन नर्वदाशंकर व्यास ने किया। उन्होंने रोतवाड़ा विद्यालय में खेल मैदान समतलीकरण, कीचन शेड, प्रधानाचार्य कक्ष निर्माण को लेकर ज्ञापन दिया।
प्रधानाचार्य प्रदीप भट्ट ने राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय की 12 बीघा जमीन का परकोटा निर्माण की मांग रखी। पंचायत प्रतिभा समान में बोर्ड में प्रथम आने वाले विद्यार्थियों को नवाजा गया। संचालन मनमोहन चौबीसा व हितेष सेवक ने किया। आभार सरपंच अनिल रोत ने व्यक्त किया।