Rajasthan : आदिवासियों की आय पर आए चौंकाने वाले आंकड़े, सांसद राजकुमार रोत के सवाल पर आया जवाब

Rajkumar Roat Big Statement : देश में हो रही कथित वोट चोरी के मामले को लेकर नई दिल्ली में संसद के बाहर विपक्ष सहित देश के 300 सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। इसमें सांसद राजकुमार रोत ने भी हिस्सा लिया। इसमें सांसद राजकुमार रोत ने भी हिस्सा लिया तथा पुलिस बैरिकेट्स लांघकर रोष जताते हुए चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस मौके पर सांसद राजकुमार रोत ने बताया कि संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब ने सबको चौंका दिया। पूरे देश में आदिवासियों की सालाना आय में राजस्थान सबसे पीछे है। जानें पूरा मामला।