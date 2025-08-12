Rajasthan : आदिवासियों की आय पर आए चौंकाने वाले आंकड़े, सांसद राजकुमार रोत के सवाल पर आया जवाब

Rajkumar Roat Big Statement : देश में हो रही कथित वोट चोरी के मामले को लेकर नई दिल्ली में संसद के बाहर विपक्ष सहित देश के 300 सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। इसमें सांसद राजकुमार रोत ने भी हिस्सा लिया। इसमें सांसद राजकुमार रोत ने भी हिस्सा लिया तथा पुलिस बैरिकेट्स लांघकर रोष जताते हुए चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस मौके पर सांसद राजकुमार रोत ने बताया कि संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब ने सबको चौंका दिया। पूरे देश में आदिवासियों की सालाना आय में राजस्थान सबसे पीछे है। जानें पूरा मामला।
इस दौरान सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि मौजूदा सरकार चुनाव आयोग के जरिए आदिवासी, दलित, पिछड़े और गरीब जनता का वोट छीनने की साजिश कर रही है। आदिवासियों को पट्टे तक जारी नहीं हो रहे। इण्डिया गठबंधन और भारत आदिवासी पार्टी मिलकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर हाल में लड़ाई लड़ेंगे। सांसदों के मार्च को रोकने के लिए सोमवार को संसद से लेकर चुनाव आयोग कार्यालय तक भारी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात किया।
इसके बावजूद सांसद बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़े। इस बीच 30 से अधिक सांसदों ने अपनी गिरफ्तारी दी और धक्का-मुक्की के दौरान एक महिला सांसद बेहोश भी हुई। सांसदों ने आगाह किया कि वोट चोरी का खेल बंद नहीं हुआ, तो सडक़ों से लेकर संसद तक लड़ाई जारी रहेगी। सांसद रोत ने इसके बाद सामूहिक धरने में भी प्रदर्शन किया।
सांसद राजकुमार रोत ने बताया कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से तारांकित प्रश्न पूछकर देशभर में आदिवासी समुदाय की आय संबंधी जानकारी मांगी। इसमें वर्तमान में देशभर में आदिवासी समुदाय की आय कितनी है? और बाकी समाज से उनका अंतर कितना है? जैसी जानकारी मांगी थी।
सांसद राजकुमार रोत ने बताया कि इसमें सामने आया कि ग्रामीण भारत में एसटी का मासिक औसत खर्च सिर्फ 3,363 है जबकि, अन्य वर्ग का 4,642 है। शहरी भारत में एसटी मासिक 6,030 खर्च करते हैं। जबकि, अन्य वर्ग 7,832 खर्च करते है। ग्रामीण एसटी मासिक खर्च 3,384 एवं अन्य वर्ग 5,238 खर्च करते हैं। शहरी राजस्थान में एसटी का मासिक खर्च 6,065 है। जबकि, अन्य वर्ग 8,011 खर्च करता है।
सांसद राजकुमार रोत ने बताया कि जवाब में आया कि राजस्थान सम्पूर्ण देश में सबसे पीछे है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्थान की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 96,638 है। जबकि, देश में वार्षिक आय औसत 1 लाख 14 हजार 710 रुपए है।