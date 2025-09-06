Rajasthan News : पर्यावरण क्लीयरेंस को लेकर ‘SEIAA’ का बड़ा फरमान, खदानों पर संकट के बादल, तीन बंद, पट्टाधारियों में बेचैनी

माइनिंग इंजीनियर गौरव मीणा ने गत 1 मई को मैसर्स मां त्रिपुरा माइनिंग, मैसर्स सैनिक इंडस्ट्रीज पाड़ला और जमना देवी खनिज मेसनरी स्टोन सिंगपुरा में खनन बंद करने का आदेश दिया। पुनर्मूल्यांकन कार्रवाई संभव नहीं होने पर विभाग ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिस पर जारी आदेशों के तहत रिअप्रेजल अवधि 31 मई तक बढ़ा दी गई, लेकिन ईसी का पुनर्मूल्यांकन कर रही ‘सिया’ ने बंद और डिलिस्ट खदानों की सूची जारी की। इसमें उक्त तीनों माइंसें शामिल हैं। यह भी बताया कि सिया की ओर से रिअप्रेसल पर आगे खनन पट्टों में खनन कार्य नियमित रूप से किया जा सकता है या पट्टाधारी इसे लेकर उच्चतम न्यायालय के 27 मार्च, 2025 के निर्देश पर सिया से पारित आदेश को चुनौती दे सकते हैं।