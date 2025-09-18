PM Modi Banswara Visit : बड़ी खबर, पीएम बनने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी कर सकते हैं माता त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन

PM Modi Banswara Visit : प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी तलवाड़ा स्थित शक्ति पीठ त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन कर सकते हैं। इसके लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसकी जानकारी उच्चाधिकारियों के जरिए पीएमओ भेजी जा चुकी है। दरअसल, माही परमाणु बिजली घर का शिलान्यास करने के लिए छोटी सरवन क्षेत्र में पीएम का 25 सितंबर को आना प्रस्तावित है। यहां पीएम का त्रिपुरा सुंदरी माता के दर्शन का कार्यक्रम भी बन सकता है।