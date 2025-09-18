Patrika LogoSwitch to English

PM Modi Banswara Visit : बड़ी खबर, पीएम बनने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी कर सकते हैं माता त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन

PM Modi Banswara Visit : प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी तलवाड़ा स्थित शक्ति पीठ त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन कर सकते हैं। इसके लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है।

बांसवाड़ा

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 18, 2025

PM Modi Banswara Visit Big News Narendra Modi may visit Mata Tripura Sundari for first time since becoming PM
पीएम नरेंद्र मोदी। फोटो - ANI

PM Modi Banswara Visit : प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी तलवाड़ा स्थित शक्ति पीठ त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन कर सकते हैं। इसके लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसकी जानकारी उच्चाधिकारियों के जरिए पीएमओ भेजी जा चुकी है। दरअसल, माही परमाणु बिजली घर का शिलान्यास करने के लिए छोटी सरवन क्षेत्र में पीएम का 25 सितंबर को आना प्रस्तावित है। यहां पीएम का त्रिपुरा सुंदरी माता के दर्शन का कार्यक्रम भी बन सकता है।

देश का सबसे बड़ा आणविक शक्ति केंद्र बनने जा रहा है बांसवाड़ा

इधर, जयपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बुधवार को पत्रकारों को बताया कि बांसवाड़ा में देश का सबसे बड़ा आणविक शक्ति केंद्र बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का 25 सितंबर को बांसवाड़ा दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान वे यहां राजस्थान-मध्यप्रदेश के बॉर्डर पर बन रहे करीब 50 हजार करोड़ की परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास करेंगे। माही डैम के पास बनने वाला यह प्रोजेक्ट परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत बनकर तैयार होगा।

सीएम भजनलाल व सीएम मोहन यादव होंगे शामिल

शिलान्यास कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा के साथ मध्यप्रदेश के सीएम मोहन यादव सहित कई मंत्री शामिल होंगे। मोदी इस शिलान्यास कार्यक्रम के साथ-साथ राजस्थान व मध्यप्रदेश से जुड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी कर सकते हैं। अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि गरीब की सेवा, माताओं बहनों की गरिमा और हर परिवार का कल्याण ही मोदी की गारंटी है।

18 Sept 2025 07:46 am

Hindi News / Rajasthan / Banswara / PM Modi Banswara Visit : बड़ी खबर, पीएम बनने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी कर सकते हैं माता त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन

