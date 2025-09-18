Barmer Crime : बाड़मेर में आपसी रंजिश में खूनी संघर्ष, धारदार हथियारों से युवक की हत्या, दूसरा गंभीर घायल, पूरे गांव में दहशत

Barmer Crime : बाड़मेर में सदर थाना क्षेत्र के सरणु गांव में बुधवार रात आपसी रंजिश ने खूनी रूप ले लिया। स्कॉर्पियो में सवार होकर आए एक पक्ष ने शराब की दुकान के पास तीन लोगों पर धारदार हथियारों से हमला कर 22 साल के एक युवक की हत्या कर दी। जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। तीसरे युवक को हल्की चोटें आई हैं। घटना के बाद पूरे गांव में तनाव और दहशत का माहौल है। मृतक खेताराम शराब दुकान संचालक हैं और हरलाल सेल्समैन है। सभी दुकान बंद करके रवाना हुए थे। इधर, पुलिस ने तत्काल ए श्रेणी की नाकाबंदी का आदेश दिया और हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का गठन किया।
वारदात रात को उस समय हुई जब खेताराम पुत्र राऊराम निवासी होडू, हरलाल पुत्र मूलाराम और वीरेंद्र पुत्र तेजाराम निवासी आडेल शराब की दुकान के पास खड़े थे। इसी दौरान स्कॉर्पियो में सवार होकर आए हमलावरों ने अचानक तीनों पर धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। खेताराम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि हरलाल गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे पहले स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया है। वीरेंद्र को सामान्य चोटें आई हैं।
पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस हमले के पीछे चंपाराम पुत्र लाखाराम और ओमप्रकाश पुत्र कुंभाराम, दोनों निवासी सरणु पणजी, मुख्य आरोपी हैं। इनके साथ 4-5 अन्य लोग भी वाहन में सवार थे और सुनियोजित तरीके से हमला किया गया। हमला अचानक किया, खेताराम को संभलने का मौका तक नहीं मिला। दोनों के बीच आपसी रंजिश बताई जा रही है।
घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। एसपी नरेंद्रसिंह मीना, डीएसपी रमेश शर्मा, कोतवाल बलभद्रसिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर और अस्पताल पहुंचे। एसपी नरेंद्रसिंह मीना ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला आपसी रंजिश का प्रतीत हो रहा है। हमलावरों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें दबिश दे रही हैं।
घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण अस्पताल पहुंच गए। वहां पर अफरा-तफरी का माहौल रहा। परिजन और ग्रामीण आक्रोशित नजर आए। यहां परिवार के सदस्यों के रो-रोकर बुरे हाल थे।