Barmer Crime : बाड़मेर में आपसी रंजिश में खूनी संघर्ष, धारदार हथियारों से युवक की हत्या, दूसरा गंभीर घायल, पूरे गांव में दहशत

Barmer Crime : बाड़मेर में सदर थाना क्षेत्र के सरणु गांव में बुधवार रात आपसी रंजिश ने खूनी रूप ले लिया। स्कॉर्पियो में सवार होकर आए एक पक्ष ने शराब की दुकान के पास तीन लोगों पर धारदार हथियारों से हमला कर 22 साल के एक युवक की हत्या कर दी। जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। तीसरे युवक को हल्की चोटें आई हैं। घटना के बाद पूरे गांव में तनाव और दहशत का माहौल है। मृतक खेताराम शराब दुकान संचालक हैं और हरलाल सेल्समैन है। सभी दुकान बंद करके रवाना हुए थे। इधर, पुलिस ने तत्काल ए श्रेणी की नाकाबंदी का आदेश दिया और हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का गठन किया।