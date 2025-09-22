PM मोदी का बांसवाड़ा दौरा: क्या ‘मानगढ़ धाम’ को मिलेगा राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा? कक्षा-5 की किताब में पढ़ाया जा रहा गलत तथ्य

दो साल पहले विश्व आदिवासी दिवस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित कई दिग्गजों ने यहां आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। वहीं, बीजेपी ने भी पिछले साल भव्य आयोजन किया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ कई राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री शामिल हुए। वहीं, अक्तूबर 2024 में 'आदि गौरव सम्मान समारोह' में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी यहां पहुंची थी। बता दें, पहली बार भारत का कोई राष्ट्रपति इस धाम पर पहुंचा था।