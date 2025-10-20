Diwali Special : बहीखातों का जादू कंप्यूटर युग में भी बरकरार, व्यापारियों के लिए इनका क्या महत्व है, जानें

व्यापारी हरिश सुन्द्रावत ने बताया कि बहीखाते की खरीद शुरू हो गई हैं। बांसवाड़ा में अहमदाबाद से रोजमेल एवं बहीखाता की सप्लाई होती है। पहले बड़ी साइज में सिलाई वाले प्लेन कागज के बहीखाते आते थे, ये रोजमेल डायरी के रूप में आने लगे है, इसमें प्रत्येक पेज पर दिनांक एवं तिथि अंकित होती है। जिसमें व्यापारी जमा एवं खाते के कॉलम में इंद्राज करते है।