राजस्थान के 5 लाख स्टूडेंट्स स्कूलों में पढ़ रहे या ड्रॉपआउट? सरकार को नहीं पता, कक्षा 1 से 11 तक नामांकन में गिरावट दर्ज

बांसवाड़ा: राजस्थान में यूडाइस (यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन) पर डेटा डगमगा रहा है। शिक्षा सत्र 2025-26 में करीब पांच लाख स्टूडेंट्स स्कूलों में पढ़ रहे हैं या नहीं? शिक्षा विभाग को इसका अता-पता नहीं है।
क्योंकि यह स्टूडेंट्स जिन विद्यालयों में पढ़ रहे थे, उन्होंने उत्तीर्ण या अन्य कारण से यूडाइस पर ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया गया है। इसके बाद अब तक यूडाइस पर किसी भी स्कूल ने इन्हें नहीं जोड़ा है। इस कारण नामांकन और ड्रापआउट संबंधित स्थिति अस्पष्ट है। जबकि, शिक्षा सत्र समाप्ति के करीब है।
दरअसल, राजस्थान में संचालित समस्त राजकीय, गैर राजकीय, निजी, मदरसा सहित केंद्र सरकार के संचालित विद्यालयों को यूडाइस पोर्टल पर स्टूडेंट्स की डेटा फीडिंग अनिवार्य है। वर्ष 2025-26 में अब तक किए गए डेटा फीडिंग के अनुसार विद्यालयों द्वारा लगभग पांच लाख विद्यार्थी ऐसे हैं, जिनका अपार आईडी बना चुका है और वर्तमान में ड्रॉप बॉक्स में दर्शा रहे हैं।
बता दें कि यह स्टूडेंट्स पिछले वर्ष प्री-प्राइमरी से 11 कक्षा तक अध्ययनरत थे। इस सत्र किसी भी विद्यालय ने इन्हें जोड़ा (इम्पोर्ट) नहीं है। इस कारण यूडाइस पर इस वर्ष में राजस्थान के नामांकन में गिरावट प्रदर्शित हो रही है।
अपार जनरेटेड पांच लाख विद्यार्थी जो ड्रॉपबॉक्स में प्रदर्शित हो रहे हैं, को विद्यालयों में इम्पोर्ट किया जा सकता है। क्योंकि इन विद्यार्थियों की आधार लिंक अपार आईडी बनी है और डेटा में अन्य किसी भी विद्यालय में डुप्लीकेट एंट्री नहीं किया जा सकता है।
वास्तविकता में बच्चे किसी भी विद्यालय में अध्ययनरत नहीं है तो ड्रॉप आउट मानते हुए नजदीकी विद्यालय में प्रवेश कराया जाएगा। लेकिन, अब तक ड्रॉप आउट की संख्या स्पष्ट नहीं हो सकी है।
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सहित समस्त संबंधित अधिकारियों को इस बाबत निर्देश दिए गए हैं। सीआरसी से संबंधित विद्यालय में बच्चों का डेटा इम्पोर्ट कराने व वास्तविक ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल से जोड़ने के निर्देश दिए हैं।
-अनुपमा जोरवाल, राज्य परियोजना निदेशक, स्कूल शिक्षा परिषद
