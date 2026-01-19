राजस्थान के 5 लाख स्टूडेंट्स स्कूलों में पढ़ रहे या ड्रॉपआउट? सरकार को नहीं पता, कक्षा 1 से 11 तक नामांकन में गिरावट दर्ज

दरअसल, राजस्थान में संचालित समस्त राजकीय, गैर राजकीय, निजी, मदरसा सहित केंद्र सरकार के संचालित विद्यालयों को यूडाइस पोर्टल पर स्टूडेंट्स की डेटा फीडिंग अनिवार्य है। वर्ष 2025-26 में अब तक किए गए डेटा फीडिंग के अनुसार विद्यालयों द्वारा लगभग पांच लाख विद्यार्थी ऐसे हैं, जिनका अपार आईडी बना चुका है और वर्तमान में ड्रॉप बॉक्स में दर्शा रहे हैं।