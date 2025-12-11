Rajasthan Road : बांसवाड़ा की 95 सड़कों के लिए ₹50 करोड़ का बजट है आवंटित, पर सिर्फ 11 का निर्माण शुरू, जनता परेशान

त्रिपुरा सुंदरी रोड पर लगा भारी वाहनों का जाम। फोटो पत्रिका
Rajasthan Road : दक्षिण राजस्थान की सड़कों के दिन फिरते दिखाई नहीं दे रहे। राज्य सरकार की ओर से बजट घोषणा के तहत जिले को 50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 10-10 करोड़ रुपए की सड़कें स्वीकृत की गईं। इस राशि से कुल 95 सड़कों को प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी हुई थी, लेकिन वित्तीय वर्ष में अब मात्र तीन माह शेष रहने के बावजूद सिर्फ 11 सड़कों का निर्माण ही शुरू हो पाया है। जिलेभर में खराब सड़कों से जनता परेशान है, जबकि शेष 84 सड़कों पर कार्य की शुरुआत भी नहीं हुई।
तलवाड़ा-त्रिपुरा सुंदरी मार्ग पर सीसी सड़क निर्माण शुरू किया गया, लेकिन कार्यस्थल पर सुरक्षा व यातायात प्रबंधन को लेकर कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं दिख रही। धूल के गुबार से राहगीर परेशान हैं तथा मार्ग पर आए दिन यातायात जाम लग रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि विभाग की लापरवाही से लोग परेशान हैं। आए दिन छोटे-मोटे हादसे हो रहे।
करीब 192 किमी लंबाई की इन 95 सड़कों का कार्य 8 ठेकेदारों को सौंपा गया है, जिससे कार्य की गति प्रभावित हो रही है। विभाग के अनुसार इन सड़कों पर कुल 48 करोड़ 48 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे।
1- छींच चौराहे से आनंदपुरी रोड।
2- छींच से पिंडारमा रोड।
3- बड़ोदिया करजी रोड
4- चीता थाली संपर्क सड़क।
5- पीलापन संपर्क सड़क।
6- तलवाड़ा-त्रिपुरा सुंदरी मार्ग।
7- जोगणिया माफी से सिंघाड़ा पाड़ा।
8- मालपुरा-रोहिडा डामर सड़क।
9- एसकेआरडी से नहर पुलिया सड़क।
10- बोरवानिया-भमरिया टावर।
11- पोलापान सड़क।
स्वीकृत 95 सड़कों के टेंडर जारी कर वर्कऑर्डर दे दिए गए हैं। जिन ठेकेदारों ने अब तक कार्य प्रारंभ नहीं किया है, उन्हें नोटिस जारी किए जा रहे हैं। वर्तमान में 11 सड़कों का कार्य प्रगति पर है।
मथुरालाल मीणा, अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बांसवाड़ा
