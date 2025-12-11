Rajasthan Road : बांसवाड़ा की 95 सड़कों के लिए ₹50 करोड़ का बजट है आवंटित, पर सिर्फ 11 का निर्माण शुरू, जनता परेशान

Rajasthan Road : दक्षिण राजस्थान की सड़कों के दिन फिरते दिखाई नहीं दे रहे। राज्य सरकार की ओर से बजट घोषणा के तहत जिले को 50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 10-10 करोड़ रुपए की सड़कें स्वीकृत की गईं। इस राशि से कुल 95 सड़कों को प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी हुई थी, लेकिन वित्तीय वर्ष में अब मात्र तीन माह शेष रहने के बावजूद सिर्फ 11 सड़कों का निर्माण ही शुरू हो पाया है। जिलेभर में खराब सड़कों से जनता परेशान है, जबकि शेष 84 सड़कों पर कार्य की शुरुआत भी नहीं हुई।