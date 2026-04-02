Rajasthan School : राजस्थान के शैक्षिक सत्र में बड़ा बदलाव, ग्रीष्मावकाश में 10 दिन की कटौती, प्रधानाचार्य के अवकाश पर भी चलाई कैंची

प्रथम परख : 13 से 15 मई

ग्रीष्मावकाश : 17 मई से 20 जून

द्वितीय परख : 17 से 19 अगस्त

जिला स्तरीय शैक्षिक अधिवेशन : 18 व 19 सितंबर

अर्द्धवार्षिक परीक्षा : 15 से 29 अक्टूबर

मध्यावधि अवकाश : 4 से 15 नवंबर

राज्य स्तरीय अधिवेशन : 27 व 28 नवंबर

तृतीय परख : 17 से 19 दिसंबर

शीतकालीन अवकाश : 31 दिसंबर से 10 जनवरी

वार्षिक परीक्षा : 8 से 20 मार्च 2027

परीक्षा परिणाम : 25 मार्च 2027

शीतकालीन अवकाश 25 दिसंबर के बजाय 31 दिसंबर से 10 जनवरी तक रहेगा।

प्रधानाध्यापक अवकाश अब 2 के बजाय एक ही होगा और उसकी भी उन्हें 31 अप्रैल के पूर्व घोषणा करनी होगी।