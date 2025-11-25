Rajasthan Social Reforms : शादी समारोहों में डीजे बजाने पर 75,000 रुपए का जुर्माना, इस समाज ने लिया फैसला

कुशलगढ़. ग्राम पंचायत बाकानेर में रविवार को भील समाज सुधार को लेकर बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में समाज के वरिष्ठजन, युवा और अन्य समाजजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। भील समाज सुधार समिति के महामंत्री कैलाश पटेल, सचिव भुरजी मईडा के नेतृत्व में पंचायत कार्यकारिणी गठित की गई, जिसमें बलबीर राणा अध्यक्ष और रमेश रावत उपाध्यक्ष बनाए गए। बैठक में समारोहों में फिजूलखर्ची पर रोक, डीजे और नशे पर प्रतिबंध जैसे निर्णय लिए गए।