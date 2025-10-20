Diwali Special : राजस्थान का अनोखा महालक्ष्मी मंदिर, जहां भक्त दिवाली पर देवी को लिखते हैं चिट्ठी

वैसे तो सालभर इस मंदिर में लोग अपनी चिट्ठियां दान पेटी में डालते हैं। पर दिवाली का एक अलग महत्व है। भक्तगण इस दिन चाहे सरकारी नौकरी की मन्नत हो या संतान प्राप्ति की। यहां तक कि तबादले की अर्जी भी मां के दरबार में लगाते हैं। ऐसी ही ढेरों मन्नतों की पर्चियां प्रतिवर्ष मां के मंदिर में रखी दान पेटी से निकाली जाती हैं। फिर इन चिट्ठियों को पवित्र जल में प्रवाहित कर दिया जाता है।