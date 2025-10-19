Rajasthan : डूंगरपुर में ‘ड्रोन’ और ‘माचिस बम’ पटाखे बने बच्चों के फेवरेट, ‘मिसाइल बंदूक’ का भी है जलवा

इस बार दुकानों में ‘मिसाइल बंदूक’ भी उपलब्ध है, जो एक तिकड़ी (रोशनी या आवाज़) के साथ एक मिसाइल चलाती है। यह मिसाइल आकाश में जाकर फूटती है। यह बंदूक बाजार में लगभग 50 से 200 रुपए तक की कीमत में उपलब्ध है। वहीं, ‘देहराणी-जेठाणी’ नामक एक नया पटाखा भी मिल रहा है। यह पटाखा जमीन से थोड़ा ऊंचा उठकर हवा में लड़ाई (चिंगारी के साथ आवाज) करता है, जो ग्राहकों को काफी आकर्षित कर रहा है।