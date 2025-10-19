Rajasthan : डूंगरपुर में ‘ड्रोन’ और ‘माचिस बम’ पटाखे बने बच्चों के फेवरेट, ‘मिसाइल बंदूक’ का भी है जलवा

डूंगरपुर के बनकोड़ा कस्बें के मुख्य बाजार में ग्राहक को नई रैंज के पटाखें दिखाता व्यापारी। फोटो पत्रिका
Rajasthan : दिवाली शुरू हो गई है। पांच दिवसीय दीपोत्सव की धूम शुरू होने के साथ ही डूंगरपुर जिलेभर में पटाखों की अस्थायी दुकानें सजने लगी हैं और खरीदारी भी ज़ोर पकड़ने लगी है। बाजार में इस बार बच्चों के पटाखों में ‘ड्रोन’ और ‘माचिस बम’ की मांग सबसे ज़्यादा है। बाजार में इस बार 100 से अधिक अस्थायी दुकानें लगाई गई हैं।
इन दुकानों पर बच्चों के पटाखों की वैरायटी काफी अधिक है। ‘ड्रोन’ और ‘माचिस बम’ बच्चों के लिए खास आकर्षण बन चुके हैं। इनके अलावा, बाजार में मिर्ची बम, सुतली बम, रॉकेट, पॉप-पॉप, स्पेशल चकरी और गंगा-जमुना जैसे पारंपरिक पटाखों की भी जमकर बिक्री हो रही है। इस साल दिवाली पर ‘बटरफ्लाई’ (तितली) जैसे विशेष पटाखे भी खूब पसंद किए जा रहे हैं।
युवाओं के लिए भी पटाखों में विशेष वैरायटियां उपलब्ध हैं। दुकानों में अधिक आवाज करने वाले पटाखों के साथ-साथ आकाशीय (हवाई) पटाखों को भी सजावट में प्रमुखता दी गई है, जिससे युवाओं में रोमांच बढ़ रहा है।
इस बार दुकानों में ‘मिसाइल बंदूक’ भी उपलब्ध है, जो एक तिकड़ी (रोशनी या आवाज़) के साथ एक मिसाइल चलाती है। यह मिसाइल आकाश में जाकर फूटती है। यह बंदूक बाजार में लगभग 50 से 200 रुपए तक की कीमत में उपलब्ध है। वहीं, ‘देहराणी-जेठाणी’ नामक एक नया पटाखा भी मिल रहा है। यह पटाखा जमीन से थोड़ा ऊंचा उठकर हवा में लड़ाई (चिंगारी के साथ आवाज) करता है, जो ग्राहकों को काफी आकर्षित कर रहा है।
बड़ी खबरेंView All
डूंगरपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग