Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

डूंगरपुर

Rajasthan : डूंगरपुर में ‘ड्रोन’ और ‘माचिस बम’ पटाखे बने बच्चों के फेवरेट, ‘मिसाइल बंदूक’ का भी है जलवा

Rajasthan : दिवाली शुरू हो गई है। डूंगरपुर जिलेभर में पटाखों की अस्थायी दुकानें सजने लगी हैं। इन दुकानों पर ‘ड्रोन’ और ‘माचिस बम’ के साथ ‘मिसाइल बंदूक’ भी उपलब्ध हैं।

less than 1 minute read

डूंगरपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 19, 2025

Rajasthan Dungarpur drones' and matchstick bombs firecrackers are children favourites missile gun is rage

डूंगरपुर के बनकोड़ा कस्बें के मुख्य बाजार में ग्राहक को नई रैंज के पटाखें दिखाता व्यापारी। फोटो पत्रिका

Rajasthan : दिवाली शुरू हो गई है। पांच दिवसीय दीपोत्सव की धूम शुरू होने के साथ ही डूंगरपुर जिलेभर में पटाखों की अस्थायी दुकानें सजने लगी हैं और खरीदारी भी ज़ोर पकड़ने लगी है। बाजार में इस बार बच्चों के पटाखों में ‘ड्रोन’ और ‘माचिस बम’ की मांग सबसे ज़्यादा है। बाजार में इस बार 100 से अधिक अस्थायी दुकानें लगाई गई हैं।

इन दुकानों पर बच्चों के पटाखों की वैरायटी काफी अधिक है। ‘ड्रोन’ और ‘माचिस बम’ बच्चों के लिए खास आकर्षण बन चुके हैं। इनके अलावा, बाजार में मिर्ची बम, सुतली बम, रॉकेट, पॉप-पॉप, स्पेशल चकरी और गंगा-जमुना जैसे पारंपरिक पटाखों की भी जमकर बिक्री हो रही है। इस साल दिवाली पर ‘बटरफ्लाई’ (तितली) जैसे विशेष पटाखे भी खूब पसंद किए जा रहे हैं।

तेज आवाज के पटाखे

युवाओं के लिए भी पटाखों में विशेष वैरायटियां उपलब्ध हैं। दुकानों में अधिक आवाज करने वाले पटाखों के साथ-साथ आकाशीय (हवाई) पटाखों को भी सजावट में प्रमुखता दी गई है, जिससे युवाओं में रोमांच बढ़ रहा है।

दुकानों में उपलब्ध है ‘मिसाइल बंदूक’

इस बार दुकानों में ‘मिसाइल बंदूक’ भी उपलब्ध है, जो एक तिकड़ी (रोशनी या आवाज़) के साथ एक मिसाइल चलाती है। यह मिसाइल आकाश में जाकर फूटती है। यह बंदूक बाजार में लगभग 50 से 200 रुपए तक की कीमत में उपलब्ध है। वहीं, ‘देहराणी-जेठाणी’ नामक एक नया पटाखा भी मिल रहा है। यह पटाखा जमीन से थोड़ा ऊंचा उठकर हवा में लड़ाई (चिंगारी के साथ आवाज) करता है, जो ग्राहकों को काफी आकर्षित कर रहा है।

ये भी पढ़ें

Jaipur Traffic : दिवाली में 21 अक्टूबर तक बदली जयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था, कई मार्गों पर डायवर्जन और प्रतिबंध लगाए
खास खबर
Jaipur traffic system changed for Diwali till 21 October diversions and restrictions imposed on several routes

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Oct 2025 01:59 pm

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / Rajasthan : डूंगरपुर में ‘ड्रोन’ और ‘माचिस बम’ पटाखे बने बच्चों के फेवरेट, ‘मिसाइल बंदूक’ का भी है जलवा

बड़ी खबरें

View All

डूंगरपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Success Story : स्वाति पटेल-उमंग रावल बने RAS, लोगों ने दी बधाइयां, पर दोनों का नया टारगेट सुन लोग हुए हैरान

RAS Exam 2023 Swati Patel and Umang Rawal Selected People congratulated them but were surprised to hear their new target
डूंगरपुर

दो दोस्तों की एक साथ मौत, एक ही चिता पर हुआ अंतिम संस्कार, गांव में छाया मातम

डूंगरपुर

दिवाली से पहले मौत का मातम, मां के सामने तड़प-तड़पकर एक सेकंड में चली गई दो बेटों की जान…

डूंगरपुर

Rajasthan: AICC पर्यवेक्षक के सामने कांग्रेसी विधायक ने पदाधिकारी को जड़ा थप्पड़, कार्यकर्ताओं ने भी पीटा

Dungarpur MLA Ganesh Ghogra
डूंगरपुर

Rajasthan School Uniform: सामान्य-OBC वर्ग के छात्रों के साथ 9वीं से 12वीं की बेटियां भी योजना से बाहर, करना पड़ेगा इंतजार

Rajasthan School Uniform
डूंगरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.