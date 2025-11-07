Rajasthan Politics : राजकुमार रोत ने बताया अपने सांसद बनने का राज, क्या है जानिए

बांसवाड़ा जिले के ब्लॉक अरथूना में आयोजित एक स्वागत कार्यक्रम में भारत आदिवासी पार्टी (BAP) के सांसद राजकुमार रोत ने बताया कि वह पूर्व में दो बार चौरासी विधानसभा क्षेत्र से भारी मतों से विधायक चुने गए थे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता का मन भाजपा और कांग्रेस से ऊब गया था। जनता का इन पार्टियों के नेताओं और संगठन पर भरोसा नहीं रहा। तब जनता ने भारत आदिवासी पार्टी के पदाधिकारियों से मुझे सांसद का चुनाव लड़ने के लिए कहा।