Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बांसवाड़ा

Rajasthan Politics : राजकुमार रोत ने बताया अपने सांसद बनने का राज, क्या है जानिए

Rajkumar Rot Big Statement : भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत का बड़ा बयान। राजकुमार रोत ने कहा उनका सांसद बनना एक तरह की "राजनीतिक दुर्घटना" थी। राजकुमार रोत ने ऐसा क्यों कहा पढ़ें यह खबर।

less than 1 minute read
Google source verification

बांसवाड़ा

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 07, 2025

Rajkumar Rot revealed secret behind becoming a Member of Parliament What is it Find out

बांसवाड़ा के एक कार्यक्रम में सांसद राजकुमार रोत। फोटो पत्रिका

Rajkumar Rot Big Statement : भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने एक बड़ा बयान दिया। रोत ने अपने सांसद बनने की कहानी का राज बताया। उन्होंने कहा कि उनका सांसद बनना एक "राजनीतिक दुर्घटना" का परिणाम है।

बांसवाड़ा जिले के ब्लॉक अरथूना में आयोजित एक स्वागत कार्यक्रम में भारत आदिवासी पार्टी (BAP) के सांसद राजकुमार रोत ने बताया कि वह पूर्व में दो बार चौरासी विधानसभा क्षेत्र से भारी मतों से विधायक चुने गए थे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता का मन भाजपा और कांग्रेस से ऊब गया था। जनता का इन पार्टियों के नेताओं और संगठन पर भरोसा नहीं रहा। तब जनता ने भारत आदिवासी पार्टी के पदाधिकारियों से मुझे सांसद का चुनाव लड़ने के लिए कहा।

जनता की मांग और भरोसे पर लड़े थे सांसद का चुनाव

राजकुमार रोत ने बताया कि जनता की मांग और भरोसे को देखते हुए वह सांसद का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए। रोत ने कहा कि उनका सांसद बनना एक तरह की "राजनीतिक दुर्घटना" थी।

कम होता गया जनता का विश्वास

राजकुमार रोत ने बताया इसके पीछे बड़ी वजह थी कि कांग्रेस के नेता भाजपा में जा रहे थे और वहीं भाजपा के नेता कांग्रेस में आ रहे थे। यह खेल देखकर जनता का विश्वास इन दो बड़ी पार्टियों से हट गया। इसका असर यह हुआ कि उन्हें सांसद का चुनाव लड़ना पड़ा और जिसमें जीत हासिल हुई।

ये भी पढ़ें

Jaipur Harmada Accident : आरोपी चालक ने कबूला, हां- मैंने नशे में दौड़ाया डम्पर, लोगों को कुचला, पुलिस ने कराई परेड
जयपुर
Jaipur Harmada Accident accused driver confessed Yes I drove dumper while intoxicated and ran over people

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

07 Nov 2025 11:17 am

Published on:

07 Nov 2025 11:16 am

Hindi News / Rajasthan / Banswara / Rajasthan Politics : राजकुमार रोत ने बताया अपने सांसद बनने का राज, क्या है जानिए

बड़ी खबरें

View All

बांसवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Crime: नाना ने अपने ही दोहिते को मौत के घाट उतारा, बेटी पर भी कुल्हाड़ी से हमला

Banswara-Murder-Case
बांसवाड़ा

Banswara Crime : चंदे के सिर्फ 250 रुपए नहीं देने पर युवक की पीट-पीटकर हत्या, गांव में आक्रोश

Banswara Crime young man was beaten to death for refusing to donate just 250 rupees village anger
बांसवाड़ा

राम कथा: 11 लाख 11 हजार 111 रुपए में तय हुए मुख्य यजमान, 11,000 महिलाएं कलश यात्रा में भाग लेंगी

बांसवाड़ा

राजस्थान में यहां शादी-ब्याह में अब डीजे, कपड़े और बर्तन पर रहेगी पाबंदी, जानें वजह

बांसवाड़ा

Banswara : खेतों में बुवाई शुरू, जिले में सप्ताह भर के लिए भी नहीं यूरिया और डीएपी

Banswara Urea crisis Demand will increase in seven days, farmers worried Joint Director says do not panic
बांसवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.