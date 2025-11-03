चार दिन से पति की तलाश में भटक रही थी पत्नी, सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई

आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद ही ससुर गणपतलाल व सास पायल ने प्रताड़ित करने लगे। पीड़िता से 5 लाख रुपए की मांग की गई और नहीं देने पर पति की दूसरी शादी कराने की धमकी दी। इस पर वह पीहर आ गई। कानूनी कार्रवाई की बात पर 13 अक्टूबर को पति और ससुराल वाले उसे वापस ले गए। फिर से परेशान करने पर पायल पीहर आ गई। दिवाली के बाद कोमल का पति गायब हो गया। उसने पति की तलाश के लिए बांसवाड़ा, फिर आनंदपुरी थाने में रिपोर्ट दी।