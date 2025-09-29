Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बांसवाड़ा

Rajasthan: कांग्रेस में एक ही परिवार से दो-दो जिलाध्यक्ष, मां निष्कासित; अब बेटे और बेटी को मिला ये पद

Rajasthan Politics: पंचायती राज और निकाय चुनाव की सुगबुगाहट के बीच बांसवाड़ा जिला कांग्रेस में अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिल रही है।

2 min read

बांसवाड़ा

image

Nirmal Pareek

Sep 29, 2025

Congress

पत्रिका फाइल फोटो

Rajasthan Politics: पंचायती राज और निकाय चुनाव की सुगबुगाहट के बीच बांसवाड़ा जिला कांग्रेस में अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिल रही है। गढ़ी प्रधान और पूर्व विधायक कांता भील वर्तमान में कांग्रेस से निलंबित हैं, लेकिन इसी परिवार में उनके बेटे शाश्वत गरासिया ऊर्फ भय्यू जिले में युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बनाए गए और अब उनकी बेटी प्रज्ञा गरासिया को महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष की कमान सौंप दी गई है।

एक ही परिवार से दो-दो जिलाध्यक्ष बनने से संगठन में अंदरूनी भूचाल आ गया है। हालांकि पहले विरोध करते रहे नेता चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि इस परिवार के कट्टर समर्थक रहे कार्यकर्ता व पदाधिकारी भी दबे स्वर में सवाल उठाने लगे हैं। पार्टी पदाधिकारियों तक यह बात खुलकर पहुंच गई है कि स्थानीय स्तर पर यह नियुक्ति आमजन के बीच गलत संदेश दे रही है।

कांग्रेसी नेता ने फैसले पर उठाए सवाल

एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने टिप्पणी की, अगर पार्टी को फजीहत से बचाना था तो कांता भील का निष्कासन ही वापस ले लेते। इससे संगठन की साख बनी रहती, लेकिन वर्तमान निर्णय से कांग्रेस ने खुद अपनी छवि और निर्णय क्षमता पर सवाल खड़ा कर दिया है।

स्थानीय नेताओं का कहना है कि चुनाव से पहले और भी कई बड़े चेहरे पार्टी में लौट सकते हैं। संगठन जिलास्तर पर कुछ फेरबदल की तैयारी में है। इस बार कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने के मूड में है, लिहाजा उसका मुकाबला भाजपा के साथ-साथ भारत आदिवासी पार्टी से भी होगा। पार्टी रणनीतिक तौर पर हर तीर तरकश में रखना चाहती है। यदि ऐसा हुआ तो वागड़ में कांग्रेस की सियासी जंग और दिलचस्प हो जाएगी।

डामोर की घर वापसी से बढ़ी चर्चा

कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुके अरविंद डामोर की आधिकारिक घर वापसी भी जिले की राजनीति में चर्चा का विषय बनी हुई है। प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने 25 सितंबर को आदेश जारी कर डामोर समेत छह नेताओं को घर में एन्ट्री दे दी है। डामोर को पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने टिकट दिया था, लेकिन बीएपी के समर्थन में टिकट वापस लेने को कहा गया, लेकिन अरविंद डामोर ने इससे इनकार कर दिया था।

परिणामस्वरूप पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया था। इसके बावजूद वह लगातार पार्टी कार्यालय से जुड़े रहे। अब उनकी वापसी से कांग्रेस खेमे में नए समीकरण बनने की अटकलें तेज हो गई हैं।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: हनुमान बेनीवाल की चेतावनी के बाद जागा प्रशासन, सूरज माली को मिला न्याय; इन मांगों पर बनी सहमति
चित्तौड़गढ़

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Sept 2025 03:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Banswara / Rajasthan: कांग्रेस में एक ही परिवार से दो-दो जिलाध्यक्ष, मां निष्कासित; अब बेटे और बेटी को मिला ये पद

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बांसवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बांसवाड़ा में भरभराकर गिरा दो मंजिला मकान, हादसे के वक्त घर में मौजूद थे मासूम सहित 6 लोग

Banswara
बांसवाड़ा

‘लव जिहाद’ पर मचा बवाल: नवरात्र में गरबा खेल रही नाबालिग बेटी को ब्लैकमेल करने लगा कोचिंग का दोस्त, हिंदू नाम बताकर की थी दोस्ती

बांसवाड़ा

PM मोदी ने महिला से आय पूछी और कहा…बताइए, मैं टैक्स वालों को भेजने वाला नहीं हूं, ‘वाह, आप तो बड़े जागरूक हो’

Banswara PM Modi
बांसवाड़ा

PM Modi In Banswara: नई ट्रेनें, परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट, फ्लाईओवर, युवाओं को नौकरी सहित किसानों को भी मिले कई तोहफे, देखें पूरी लिस्ट

बांसवाड़ा

Rajasthan Politics: भजनलाल से लंबी चर्चा, वसुंधरा राजे से भी मुलाकात; PM मोदी का बांसवाड़ा दौरा दे गया कई सियासी संदेश

PM-Modi-CM-Bhajanlal-Sharma-Vasundhara-Raje
बांसवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.