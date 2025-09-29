Rajasthan: कांग्रेस में एक ही परिवार से दो-दो जिलाध्यक्ष, मां निष्कासित; अब बेटे और बेटी को मिला ये पद

कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुके अरविंद डामोर की आधिकारिक घर वापसी भी जिले की राजनीति में चर्चा का विषय बनी हुई है। प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने 25 सितंबर को आदेश जारी कर डामोर समेत छह नेताओं को घर में एन्ट्री दे दी है। डामोर को पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने टिकट दिया था, लेकिन बीएपी के समर्थन में टिकट वापस लेने को कहा गया, लेकिन अरविंद डामोर ने इससे इनकार कर दिया था।