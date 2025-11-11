दर्दनाक हादसा: डंपर तारों में फंसा, बिजली पोल उखड़कर गिरे, दबने से दो मासूमों की मौत

फोटो पत्रिका नेटवर्क
ठीकरिया (बांसवाड़ा)। सियापुर ग्राम पंचायत के नादिया गांव की नई आबादी में मंगलवार दोपहर को दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। एक डंपर बिजली के तारों में फंस गया, जिससे उखड़कर गिरे दो खम्भों ने हंसते-खेलते दो मासूमों की जान ले ली। हादसे से पूरा गांव शोक में डूब गया।
जानकारी के अनुसार नदिया गांव से गुजरते एक डंपर में नीचे झुकी बिजली की केबल फंस गई। केबल खिंचने से दो पोल एक साथ उखड़कर गिर पड़े। पीछे वाला पोल सीधे उस जगह आ गिरा, जहां रियान दायमा (3) पुत्र विश्राम निवासी वड़लीपाड़ा भापोर और वियान निनामा (9) पुत्र गौतम निनामा निवासी नादिया, नई आबादी खेल रहे थे। दोनों बच्चे पोल के नीचे दब गए और मौके पर ही दम तोड़ दिया।
रियान अपनी मां दरिया के साथ दो दिन पहले ही मामा गौतम निनामा के घर आया था, जबकि वियान नादिया गांव में ही कक्षा 6 का विद्यार्थी था। दोनों ही अपने माता-पिता के इकलौते पुत्र थे। हादसे की सूचना मिलते ही गांव में मातम छा गया। बच्चों के शव देखकर परिजन बिलख पड़े, तो आसपास के लोगों की भी आंखें भर आईं।
हादसे के तुरंत बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने डंपर में सवार खलासी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि चालक मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों पोल के बीच की दूरी करीब 45 मीटर थी और लाइन काफी नीचे झुकी हुई थी, जिससे डंपर में केबल फंस गई। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि चालक समय रहते वाहन रोक देता तो दोनों मासूमों की जान बच सकती थी।
पीड़ित परिवार की महिला मोनीता दायमा ने बताया कि यदि विद्युत निगम समय पर केबल की ऊंचाई ठीक करता, तो यह हादसा नहीं होता। उन्होंने डंपर चालक और विभाग दोनों को जिम्मेदार ठहराते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की।
नादिया में दु:ख और आक्रोश का माहौल बना रहा। परिवार की महिलाएं बेसुध होकर बार-बार अपने बच्चों को पुकारती रहीं। इस हादसे के बाद पूरे गांव का सन्नाटा पसर गया।
