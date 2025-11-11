दर्दनाक हादसा: डंपर तारों में फंसा, बिजली पोल उखड़कर गिरे, दबने से दो मासूमों की मौत

हादसे के तुरंत बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने डंपर में सवार खलासी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि चालक मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों पोल के बीच की दूरी करीब 45 मीटर थी और लाइन काफी नीचे झुकी हुई थी, जिससे डंपर में केबल फंस गई। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि चालक समय रहते वाहन रोक देता तो दोनों मासूमों की जान बच सकती थी।