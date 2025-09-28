‘लव जिहाद’ पर मचा बवाल: नवरात्र में गरबा खेल रही नाबालिग बेटी को ब्लैकमेल करने लगा कोचिंग का दोस्त, हिंदू नाम बताकर की थी दोस्ती

Love Zihad Case: बांसवाड़ा शहर के अंबामाता मंदिर परिसर में चल रहे नवरात्र के गरबा कार्यक्रम में घुसे समुदाय विशेष के युवक को बीती रात पहचानकर लोगों ने पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। लोगों का दावा है कि मामला लव जिहाद से जुड़ा है। परिजनों ने पुुलिस पर भी आरोप जड़े हैं।