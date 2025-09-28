Patrika LogoSwitch to English

बांसवाड़ा

‘लव जिहाद’ पर मचा बवाल: नवरात्र में गरबा खेल रही नाबालिग बेटी को ब्लैकमेल करने लगा कोचिंग का दोस्त, हिंदू नाम बताकर की थी दोस्ती

Banswara News: कोचिंग में ‘आरब त्रिवेदी’ बनकर नाबालिग से दोस्ती करने वाले युवक ने आपत्तिजनक चैटिंग और ब्लैकमेल से दबाव बनाया। नवरात्र में गरबा खेल रही लड़की का पीछा कर मंदिर परिसर में घुस आया, जहां लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा।

2 min read

बांसवाड़ा

image

Akshita Deora

Sep 28, 2025

गरबे के दौरान पकड़े मुस्लिम युवक पर एफआईआर के लिए लामबंद हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता (फोटो: पत्रिका)

Love Zihad Case: बांसवाड़ा शहर के अंबामाता मंदिर परिसर में चल रहे नवरात्र के गरबा कार्यक्रम में घुसे समुदाय विशेष के युवक को बीती रात पहचानकर लोगों ने पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। लोगों का दावा है कि मामला लव जिहाद से जुड़ा है। परिजनों ने पुुलिस पर भी आरोप जड़े हैं।

सूचना पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता लामबंद हुए। शनिवार दोपहर तक एफआइआर दर्ज नहीं होने से मामले ने तूल पकड़ा और युवाओं ने थाने पहुंचकर असंतोष जताया।

सूचना पर डीएसपी गोपीचंद मीणा भी थाने पहुंचे। फिर पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज कर कॉपी देकर लोगों को शांत करने का प्रयास किया गया। इस बीच पीड़िता की मां ने थानाधिकारी पर समझौते के लिए दबाव बनाने के आरोप लगाए और उच्चाधिकारियों से प्रशासन से दखल कर कार्रवाई की मांग की।

यह बताया मामला

पीड़िता की मां की रिपोर्ट के अनुसार उसकी 17 वर्षीया बेटी से कोचिंग के दौरान ‘आरब त्रिवेदी’ नाम बताकर आरोपी ने संपर्क-संवाद शुरू किया। फिर मित्रता कर चैटिंग के दौरान आपत्तिजनक सामग्री जुटाई और ब्लैकमेल कर फोटो-वीडियो बनाकर भेजने के लिए दबाव बनाया।

शनिवार रात करीब साढ़े ग्यारह बजे जब बेटी अंबामाता मंदिर परिसर में गरबा खेल रही थी तो वह पीछा कर प्रांगण में घुस आया। उसने मोबाइल, गाड़ी की चाबी और हेयर क्लिप छीनकर लड़की को आधे घंटे के लिए साथ चलने को कहा।

इनकार पर वह उलझ गया। विवाद बढ़ते देखकर लोग जुटे और उसे पकड़कर बाहर लाए। बाद में पूछताछ में उसने अपना असल नाम बताया। फिर उसे पुलिस ले गई। परिवादिया ने लड़की के साथ अशोभनीय हरकतें कर युवक द्वारा मोबाइल में डेटा संग्रहित करने से बदनामी की आशंका जताई और कार्रवाई की मांग की।

इनका कहना है…

रात को धरपकड़ के बाद एफआईआर के लिए पीड़िता की मां काफी प्रयासों के बाद आईं। उसके बाद पीड़िता के बयान लेते समय दूसरे लोग उकसावे की गतिविधियां कर रहे थे जिसके चलते उन्हें टोकना पड़ा। आरोपी नाबालिग है। उसके केस दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल मुआयना करवाया है। प्रकरण में जांच जारी है।

देवीलाल, सीआई राजतालाब

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

