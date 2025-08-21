‘रील में बोला-एसपी-डीएसपी जेब में रखते हैं’ पकड़ा तो हाथ जोड़कर मांगने लगा माफी

18 अगस्त को महेंद्र ने नकली पिस्तौल हाथ में लेकर इंस्टाग्राम पर ‘मोनू…डाकू’ नाम से रील पोस्ट की। इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक और डायलॉग थे। ‘शहर में नया एसपी आया है, वह सख्त भी बहुत है… और जवाब में युवक की आवाज आई कि ‘क्या एसपी-डीएसपी को तो हम अपनी तीसरी जेब में रखते हैं।’ इसके बाद फायरिंग की आवाज जोड़कर वीडियो खत्म किया गया।