‘रील में बोला-एसपी-डीएसपी जेब में रखते हैं’ पकड़ा तो हाथ जोड़कर मांगने लगा माफी

बांसवाड़ा। गढ़ी क्षेत्र में सोशल मीडिया पर गैंगस्टर बनने का शौक एक युवक को भारी पड़ गया। फिल्मी अंदाज में नकली पिस्तौल के साथ रील बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड करने वाले 18 वर्षीय महेंद्र पुत्र नरपत पारगी निवासी पृथ्वीपुरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
18 अगस्त को महेंद्र ने नकली पिस्तौल हाथ में लेकर इंस्टाग्राम पर ‘मोनू…डाकू’ नाम से रील पोस्ट की। इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक और डायलॉग थे। ‘शहर में नया एसपी आया है, वह सख्त भी बहुत है… और जवाब में युवक की आवाज आई कि ‘क्या एसपी-डीएसपी को तो हम अपनी तीसरी जेब में रखते हैं।’ इसके बाद फायरिंग की आवाज जोड़कर वीडियो खत्म किया गया।
रील वायरल होने पर मामला गंभीर मानते हुए आला अधिकारियों के निर्देश पर गढ़ी थानाधिकारी लक्ष्मणलाल ने सोशल मीडिया सेल के सहयोग से जांच शुरू की और आरोपी तक पहुंच बनाई। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में युवक ने स्वीकार किया कि उसने फिल्मों से प्रभावित होकर खुद को गैंगस्टर दिखाने और खौफ पैदा करने के लिए वीडियो बनाया था।
लेकिन पुलिस हिरासत में आते ही वह माफी मांगने लगा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की। कार्रवाई दल में हैड कांस्टेबल अशोककुमार, कांस्टेबल भव्यराजसिंह, दिलीपसिंह तथा सोशल मीडिया सेल के कांस्टेबल भीष्म प्रतापसिंह शामिल थे।