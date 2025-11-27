Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाराबंकी

बड़ा रेल हादसा टला: 30 फीट ऊपर से डंपर ट्रैक के पास गिरा डंपर…’लगा ट्रेन पलट गई मची चीख-पुकार-अटकी सैकड़ों जानें

बाराबंकी में गरीब रथ एक्सप्रेस बड़े हादसे से बच गई। ओवरब्रिज से तेज रफ्तार डंपर अचानक नीचे ट्रैक के पास गिर पड़ा। डंपर ट्रेन से बस दो फीट दूर रह गया। जिससे लाइन जोर से हिल गई और अफरा-तफरी मच गई।

2 min read
Google source verification

बाराबंकी

image

Mahendra Tiwari

Nov 27, 2025

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI

बाराबंकी के रामनगर इलाके में बुधवार रात बड़ा हादसा हो गया। अगानपुर गांव के पास एक तेज रफ्तार डंपर अचानक पुल की रेलिंग तोड़ते हुए सीधे रेलवे ट्रैक पर जा गिरा। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आसपास तक धमाका सुनाई दिया। और लगने लगा कि कहीं ट्रेन पर हमला तो नहीं हुआ। उसी समय पास से गुजर रही गरीब रथ सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्री दहशत में आ गए। ट्रेन जोर से हिली और लगा कि डिब्बे पलटने वाले हैं। एक यात्री ने मीडिया को दिए गए बयान में बताया कि सबको लगा था कि अब बचना मुश्किल है।

रेल ओवर ब्रिज से डंपर करीब 30 फीट ऊंचाई से नीचे रेलवे लाइन पर आ गिरा। गिरते ही ओवरहेड बिजली लाइन (ओएचई) टूट गई। और बुढ़वल-गोंडा रूट पर ट्रेनें तुरंत रोकनी पड़ीं। यह मार्ग बुढ़वल जंक्शन से कई बड़ी लाइनों को जोड़ता है। जहां से रोज करीब 150 से ज्यादा ट्रेनें निकलती हैं। ओएचई में खराबी आने से एक्सप्रेस, सुपरफास्ट और पैसेंजर सभी ट्रेनों को रोकना पड़ा। और कई का रास्ता बदल गया। खासकर सीतापुर साइड से आने वाली ट्रेनों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी। मरम्मत टीम देर रात तक लाइन ठीक करने में लगी रही।

धमाके के बाद ट्रेन में मची अफरा-तफरी

हादसे के समय गरीब रथ एक्सप्रेस जैसे ही पास से गुजरी, यात्रियों को तेज धमाका सुनाई दिया। कुछ लोग खिड़कियों से बाहर झांकने लगे। तो कई डर के कारण ट्रेन रुकते ही नीचे उतरकर बाहर की ओर दौड़ पड़े। कोच में अफरा-तफरी फैल गई। ट्रेन के स्टाफ ने तुरंत कंट्रोल रूम को खबर दी। कुछ ही समय में बुढ़वल, रामनगर, फतेहपुर और बाराबंकी से पुलिस, एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गईं।

अमृतसर से बिहार जा रही गरीब रथ दूसरी लाइन से गुजर रही थी

रामनगर थाने के प्रभारी अनिल कुमार पांडेय ने हालात देखकर अधिकारियों को तत्काल अलर्ट किया। एसपी अर्पित विजयवर्गीय ने आसपास की पुलिस फोर्स को मौके पर भेजा। रात करीब 10 बजे से बचाव अभियान शुरू हुआ। पता चला कि फतेहपुर की ओर से आ रहा मौरंग भरा डंपर इतनी तेज रफ्तार में था कि उसने पुल की रेलिंग तोड़ दी। और नीचे ट्रैक पर जा गिरा। उसी समय अमृतसर से बिहार जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस दूसरी लाइन से गुजर रही थी। चालक ने स्थिति देख तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी। जिससे बड़ा हादसा टल गया।

ट्रैक के किनारे गिरा डंपर देखकर यात्रियों ने ली राहत की सांस

ट्रैक से महज 2 फीट की दूरी पर गिरे डंपर को देखकर यात्रियों ने राहत की सांस ली। डंपर का ड्राइवर मलबे में फंसा मिला। उसे काफी मशक्कत के बाद काटकर निकाला गया। और गंभीर हालत में अस्पताल भेजा गया। चालक की पहचान गोंडा जिले के करनैलगंज के मनिहारी गांव के रहने वाले पंकज कुमार के रूप में हुई। रात 1:45 बजे तक रेल ट्रैक दुरुस्त नहीं हो पाया था।

बुढ़वल गोंडा मार्ग पर ट्रैफिक बंद किया गया

हादसे के बाद पूर्वोत्तर रेलवे ने बुढ़वल-गोंडा मार्ग पर ट्रैफिक बंद कर दिया। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के मुताबिक, सभी ट्रेनें अयोध्या-मनकापुर रूट से डायवर्ट की गईं। गोरखपुर और बिहार की ओर से आने वाली ट्रेनों को भी अयोध्या के रास्ते लखनऊ भेजा जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

27 Nov 2025 10:46 am

Published on:

27 Nov 2025 10:44 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Barabanki / बड़ा रेल हादसा टला: 30 फीट ऊपर से डंपर ट्रैक के पास गिरा डंपर…’लगा ट्रेन पलट गई मची चीख-पुकार-अटकी सैकड़ों जानें

बड़ी खबरें

View All

बाराबंकी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

लहंगा पहना…जयमाला डाली और फिर खूब नाची दुल्हन, विदाई के समय हो गई फरार

बाराबंकी

बाराबंकी में भीषण धमाका, दूर तक सुनाई दी आवाज, 2 लोगों के चीथड़े उड़े

बाराबंकी

योजनाओं का लाभ लेने में लाइन में सबसे पहले खड़े होने वाले ही कहते हैं नहीं गाएंगे ‘वंदे मातरम’

बाराबंकी

यूपी के युवा IPL स्टार को रिचा पुरोहित की धमकी, परिवार को बदनाम कर दूंगी… महीनों से चल रहा था ब्लैकमेलिंग रैकेट

ipl player vipraj nigam blackmail threat richa purohit case barabanki
बाराबंकी

Railway: चलती ट्रेन में उठा धुआं… बच्चों को उठाए भागे यात्री, समय रहते टला बड़ा हादसा

गोरखपुर–लखनऊ इंटरसिटी में अचानक उठा धुआं: यात्रियों में मची अफरातफरी (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
बाराबंकी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.