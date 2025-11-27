बड़ा रेल हादसा टला: 30 फीट ऊपर से डंपर ट्रैक के पास गिरा डंपर…’लगा ट्रेन पलट गई मची चीख-पुकार-अटकी सैकड़ों जानें

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
बाराबंकी के रामनगर इलाके में बुधवार रात बड़ा हादसा हो गया। अगानपुर गांव के पास एक तेज रफ्तार डंपर अचानक पुल की रेलिंग तोड़ते हुए सीधे रेलवे ट्रैक पर जा गिरा। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आसपास तक धमाका सुनाई दिया। और लगने लगा कि कहीं ट्रेन पर हमला तो नहीं हुआ। उसी समय पास से गुजर रही गरीब रथ सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्री दहशत में आ गए। ट्रेन जोर से हिली और लगा कि डिब्बे पलटने वाले हैं। एक यात्री ने मीडिया को दिए गए बयान में बताया कि सबको लगा था कि अब बचना मुश्किल है।
रेल ओवर ब्रिज से डंपर करीब 30 फीट ऊंचाई से नीचे रेलवे लाइन पर आ गिरा। गिरते ही ओवरहेड बिजली लाइन (ओएचई) टूट गई। और बुढ़वल-गोंडा रूट पर ट्रेनें तुरंत रोकनी पड़ीं। यह मार्ग बुढ़वल जंक्शन से कई बड़ी लाइनों को जोड़ता है। जहां से रोज करीब 150 से ज्यादा ट्रेनें निकलती हैं। ओएचई में खराबी आने से एक्सप्रेस, सुपरफास्ट और पैसेंजर सभी ट्रेनों को रोकना पड़ा। और कई का रास्ता बदल गया। खासकर सीतापुर साइड से आने वाली ट्रेनों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी। मरम्मत टीम देर रात तक लाइन ठीक करने में लगी रही।
हादसे के समय गरीब रथ एक्सप्रेस जैसे ही पास से गुजरी, यात्रियों को तेज धमाका सुनाई दिया। कुछ लोग खिड़कियों से बाहर झांकने लगे। तो कई डर के कारण ट्रेन रुकते ही नीचे उतरकर बाहर की ओर दौड़ पड़े। कोच में अफरा-तफरी फैल गई। ट्रेन के स्टाफ ने तुरंत कंट्रोल रूम को खबर दी। कुछ ही समय में बुढ़वल, रामनगर, फतेहपुर और बाराबंकी से पुलिस, एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गईं।
रामनगर थाने के प्रभारी अनिल कुमार पांडेय ने हालात देखकर अधिकारियों को तत्काल अलर्ट किया। एसपी अर्पित विजयवर्गीय ने आसपास की पुलिस फोर्स को मौके पर भेजा। रात करीब 10 बजे से बचाव अभियान शुरू हुआ। पता चला कि फतेहपुर की ओर से आ रहा मौरंग भरा डंपर इतनी तेज रफ्तार में था कि उसने पुल की रेलिंग तोड़ दी। और नीचे ट्रैक पर जा गिरा। उसी समय अमृतसर से बिहार जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस दूसरी लाइन से गुजर रही थी। चालक ने स्थिति देख तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी। जिससे बड़ा हादसा टल गया।
ट्रैक से महज 2 फीट की दूरी पर गिरे डंपर को देखकर यात्रियों ने राहत की सांस ली। डंपर का ड्राइवर मलबे में फंसा मिला। उसे काफी मशक्कत के बाद काटकर निकाला गया। और गंभीर हालत में अस्पताल भेजा गया। चालक की पहचान गोंडा जिले के करनैलगंज के मनिहारी गांव के रहने वाले पंकज कुमार के रूप में हुई। रात 1:45 बजे तक रेल ट्रैक दुरुस्त नहीं हो पाया था।
हादसे के बाद पूर्वोत्तर रेलवे ने बुढ़वल-गोंडा मार्ग पर ट्रैफिक बंद कर दिया। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के मुताबिक, सभी ट्रेनें अयोध्या-मनकापुर रूट से डायवर्ट की गईं। गोरखपुर और बिहार की ओर से आने वाली ट्रेनों को भी अयोध्या के रास्ते लखनऊ भेजा जा रहा है।
