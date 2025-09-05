बाराबंकी लाठीचार्ज: 21 मिनट में बिगड़ा माहौल, आईजी रिपोर्ट में पुलिस दोषी, योगी सरकार ने की बड़ी कार्रवाई

गौरतलब है कि लाठीचार्ज के बाद मुख्यमंत्री ने सीओ को हटाने और इंस्पेक्टर व चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर करने के आदेश दिए थे। दूसरी ओर, बिना मान्यता एलएलबी कोर्स संचालित करने के मामले की जांच मंडलायुक्त अयोध्या को सौंपी गई थी। जांच पूरी होने पर विश्वविद्यालय के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज हो चुका है।

छात्रों का कहना है कि उन्होंने सिर्फ फैकल्टी और स्टाफ की आवाजाही रोकी थी। छात्राओं को रोकने का प्रयास नहीं किया। विवाद तब बढ़ा जब मान्यता से जुड़े सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं मिला। गेट के भीतर से बाहर आए कुछ लोगों ने प्रदर्शनकारियों पर हमला कर दिया। महज 21 मिनट में हालात बेकाबू हो गए। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा।