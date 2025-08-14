Barabanki News: मां ने दो बेटों संग नदी में कूदकर दी जान, सुसाइड नोट में लिखी दर्दनाक दास्तान, तीनों के शव बरामद

Barabanki woman suicide with two sons: यूपी के बाराबंकी के कोठी थाना क्षेत्र के बीबियापुर घाट गांव में गुरुवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। 28 वर्षीय विवाहिता महिला मिथिलेश कुमारी यादव ने अपने दो मासूम बेटों के साथ नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। बारिश के चलते नदी का जलस्तर ऊंचा होने से बचाव कार्य में कठिनाई आई, लेकिन स्थानीय गोताखोरों की मदद से पुलिस ने तीनों के शव बरामद कर लिए।