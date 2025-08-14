Patrika LogoSwitch to English

बाराबंकी

Barabanki News: मां ने दो बेटों संग नदी में कूदकर दी जान, सुसाइड नोट में लिखी दर्दनाक दास्तान, तीनों के शव बरामद

Barabanki Woman Suicide News: बाराबंकी में दहेज प्रताड़ना से तंग आकर एक विवाहिता ने अपने दो मासूम बेटों संग नदी में कूदकर जान दे दी। महिला ने सुसाइड नोट में सास-ससुर और देवर पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं।

बाराबंकी

Mohd Danish

Aug 14, 2025

barabanki woman suicide with two sons dowry harassment note
Barabanki News: मां ने दो बेटों संग नदी में कूदकर दी जान | Image Source - Social Media

Barabanki woman suicide with two sons: यूपी के बाराबंकी के कोठी थाना क्षेत्र के बीबियापुर घाट गांव में गुरुवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। 28 वर्षीय विवाहिता महिला मिथिलेश कुमारी यादव ने अपने दो मासूम बेटों के साथ नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। बारिश के चलते नदी का जलस्तर ऊंचा होने से बचाव कार्य में कठिनाई आई, लेकिन स्थानीय गोताखोरों की मदद से पुलिस ने तीनों के शव बरामद कर लिए।

सुसाइड नोट में उजागर हुए आरोप

आत्महत्या से पहले मिथिलेश ने एसपी बाराबंकी को एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें उसने सास-ससुर और देवर पर लगातार दहेज की मांग और मानसिक-शारीरिक प्रताड़ना का आरोप लगाया। नोट के मुताबिक, पिछले 15 दिनों से ससुराल वाले 2 लाख रुपये और जेवर की मांग कर रहे थे। पैसे और जेवर देने के बाद भी प्रताड़ना का सिलसिला बंद नहीं हुआ।

पहले पति की मौत, देवर से दूसरी शादी

जानकारी के अनुसार, मिथिलेश के पहले पति की मृत्यु हो चुकी थी। लगभग तीन महीने पहले उसने अपने देवर से दूसरी शादी की थी, लेकिन उसका जीवन सुधरने के बजाय और मुश्किलों में घिर गया। महिला के सुसाइड नोट के अनुसार, शादी के बाद से ही देवर भी उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा था।

घर से निकाले जाने के बाद उठाया खौफनाक कदम

घटना के दिन कथित तौर पर ससुराल वालों ने मिथिलेश को उसके दोनों बच्चों समेत घर से निकाल दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, महिला को बच्चों के साथ नदी की ओर जाते देखा गया और कुछ ही देर बाद वह तीनों नदी में कूद गए।

मायके वालों ने लगाए गंभीर आरोप

मृतका के मायके पक्ष का कहना है कि मिथिलेश को लंबे समय से मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जा रहा था। उनका आरोप है कि ससुराल वालों की बेरहमी और लालच ने उसे यह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया था। मिथिलेश के बड़े बेटे का नाम अभय (6 साल) और छोटे बेटे का नाम अंश (4 साल) था।

पुलिस की जांच जारी

पुलिस ने सुसाइड नोट को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि सभी आरोपों की गहन पड़ताल की जा रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल, इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है।

Published on:

14 Aug 2025 11:11 am

Barabanki News: मां ने दो बेटों संग नदी में कूदकर दी जान, सुसाइड नोट में लिखी दर्दनाक दास्तान, तीनों के शव बरामद

