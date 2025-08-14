Barabanki News: मां ने दो बेटों संग नदी में कूदकर दी जान, सुसाइड नोट में लिखी दर्दनाक दास्तान, तीनों के शव बरामद

Barabanki woman suicide with two sons: यूपी के बाराबंकी के कोठी थाना क्षेत्र के बीबियापुर घाट गांव में गुरुवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। 28 वर्षीय विवाहिता महिला मिथिलेश कुमारी यादव ने अपने दो मासूम बेटों के साथ नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। बारिश के चलते नदी का जलस्तर ऊंचा होने से बचाव कार्य में कठिनाई आई, लेकिन स्थानीय गोताखोरों की मदद से पुलिस ने तीनों के शव बरामद कर लिए।
आत्महत्या से पहले मिथिलेश ने एसपी बाराबंकी को एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें उसने सास-ससुर और देवर पर लगातार दहेज की मांग और मानसिक-शारीरिक प्रताड़ना का आरोप लगाया। नोट के मुताबिक, पिछले 15 दिनों से ससुराल वाले 2 लाख रुपये और जेवर की मांग कर रहे थे। पैसे और जेवर देने के बाद भी प्रताड़ना का सिलसिला बंद नहीं हुआ।
जानकारी के अनुसार, मिथिलेश के पहले पति की मृत्यु हो चुकी थी। लगभग तीन महीने पहले उसने अपने देवर से दूसरी शादी की थी, लेकिन उसका जीवन सुधरने के बजाय और मुश्किलों में घिर गया। महिला के सुसाइड नोट के अनुसार, शादी के बाद से ही देवर भी उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा था।
घटना के दिन कथित तौर पर ससुराल वालों ने मिथिलेश को उसके दोनों बच्चों समेत घर से निकाल दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, महिला को बच्चों के साथ नदी की ओर जाते देखा गया और कुछ ही देर बाद वह तीनों नदी में कूद गए।
मृतका के मायके पक्ष का कहना है कि मिथिलेश को लंबे समय से मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जा रहा था। उनका आरोप है कि ससुराल वालों की बेरहमी और लालच ने उसे यह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया था। मिथिलेश के बड़े बेटे का नाम अभय (6 साल) और छोटे बेटे का नाम अंश (4 साल) था।
पुलिस ने सुसाइड नोट को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि सभी आरोपों की गहन पड़ताल की जा रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल, इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है।