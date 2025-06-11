सावधान…सोच समझ कर लें लिफ्ट, बाराबंकी पुलिस ने लूटपाट करने वाले पांच बदमाशों को किया गिरफ्तार

सीसीटीवी फुटेज, क्यूआर कोड और वाहन नंबरों से हुई जांच में स्वाट, सर्विलांस, कोतवाली नगर व जहांगीराबाद थाना पुलिस ने मंगलवार को सुमित वर्मा पुत्र चन्द्रेश निवासी सरायशेख, बीबीडी, लखनऊ, अभिषेक ठाकुर पुत्र रिंकू सिंह निवासी मौलवी खेडा, पीजीआई लखनऊ, नितिन यादव पुत्र बब्लू यादव ग्राम कुम्हारन का पुरवा, बीबीडी, लखनऊ, हिमाचल चौहान पुत्र राजेश निवासी ग्राम भलउ चन्देरी, घोसी, मऊ तथा सुदेश यादव पुत्र संतोष यादव निवासी सरायशेख, बीबीडी, लखनऊ को गिरफ्तार कर लिया है। जिनके कब्जे से पुलिस ने घटना में शामिल टाटा नैक्सान व वैगनार कार के साथ कब्जे से लूटी 10 हजार नगदी, 04 मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ब्रेसलेट, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद हुई है।