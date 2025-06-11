Patrika LogoSwitch to English

बाराबंकी

सावधान…सोच समझ कर लें लिफ्ट, बाराबंकी पुलिस ने लूटपाट करने वाले पांच बदमाशों को किया गिरफ्तार

बाराबंकी पुलिस ने लूट की दो वारदातों का वर्क आउट करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से लूट के 10 हजार रुपए, 4 मोबाइल, ब्लूटूथ, ब्रेसलेट, अवैध तमंचा, कारतूस और घटना में इस्तेमाल की गई टाटा नेक्सान कार बरामद की गई है।

2 min read

बाराबंकी

image

anoop shukla

Jun 11, 2025

Barabanki, up news, up police, crime news

फोटो सोर्स: बहराइच पुलिस X, बाराबंकी पुलिस ने कर में लिफ्ट देकर लूटपाट करने वाले बड़े गैंग का किया पर्दाफाश

कार में लिफ्ट देकर लूट करने वाले गिरोह के पांच बदमाशों को बाराबंकी कोतवाली नगर एवं जहांगीराबाद पुलिस ने स्वाट, सर्विलांस टीम की मदद से गिरफ्तार कर लिया है। इनकी गिरफ्तारी से कार में लूट के बाद जहांगीराबाद और कोतवाली नगर क्षेत्र में पीड़ित को छोड़ कर भागने वाली दो घटनाओं का पर्दाफाश हो गया। गिरोह का मुख्य आरोपी अभी फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीम लग गई है।

यह भी पढ़ें: एक्टिंग और मॉडलिग करने वाली UP की लुटेरी दुल्हन, अगस्त में की शादी और सितंबर में ज्वेलरी लेकर फरार, अब पकड़ी गई

इनकी हुई गिरफ्तारी, पुलिस ने चोरी के माल बरामद किए

सीसीटीवी फुटेज, क्यूआर कोड और वाहन नंबरों से हुई जांच में स्वाट, सर्विलांस, कोतवाली नगर व जहांगीराबाद थाना पुलिस ने मंगलवार को सुमित वर्मा पुत्र चन्द्रेश निवासी सरायशेख, बीबीडी, लखनऊ, अभिषेक ठाकुर पुत्र रिंकू सिंह निवासी मौलवी खेडा, पीजीआई लखनऊ, नितिन यादव पुत्र बब्लू यादव ग्राम कुम्हारन का पुरवा, बीबीडी, लखनऊ, हिमाचल चौहान पुत्र राजेश निवासी ग्राम भलउ चन्देरी, घोसी, मऊ तथा सुदेश यादव पुत्र संतोष यादव निवासी सरायशेख, बीबीडी, लखनऊ को गिरफ्तार कर लिया है। जिनके कब्जे से पुलिस ने घटना में शामिल टाटा नैक्सान व वैगनार कार के साथ कब्जे से लूटी 10 हजार नगदी, 04 मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ब्रेसलेट, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद हुई है।

विकास चंद्र त्रिपाठी, SP नॉर्थ

SP उत्तरी विकास चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि यह लोग गिरोह बना कर इस तरह की लूट की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इनका मुख्य साथी शिवम यादव पुत्र चन्द्रिका प्रसाद उर्फ छोटे निवासी सराय शेख, सतरिख रोड थाना बीबीडी लखनऊ अभी भी फरार है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आरोपितों ने सवारी ढोने के के नाम पर कठौता से किराये पर लिया था। आरोतियों ने लूट के समय कार के नंबर प्लेट का कुछ हिस्सा कीचड़ पोत कर छिपा रखा था। इस खुलासे से फिलहाल कूट की घटनाओं पर लगाम लगेगा।

Updated on:

09 Oct 2025 10:56 am

Published on:

11 Jun 2025 10:16 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Barabanki / सावधान…सोच समझ कर लें लिफ्ट, बाराबंकी पुलिस ने लूटपाट करने वाले पांच बदमाशों को किया गिरफ्तार

