Mahadeva Corridor: महादेवा नगरी में बुलडोजर की गूंज – आस्था के कॉरिडोर का रास्ता अब हुआ साफ़, जाने कैसे

जानकारी के अनुसार यह मामला पिछले दो वर्षों से अदालत में लंबित था। शनिवार को सिविल कोर्ट से आदेश मिलने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की। आदेश के तहत अवैध रूप से बने रियाज कॉम्प्लेक्स सहित कुल 15 दुकानों को ध्वस्त किया गया। यह सभी निर्माण महादेवा कॉरिडोर के प्रस्तावित मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। शनिवार को शुरू हुई कार्रवाई रविवार को भी पूरे दिन चली। पोकलैंड और जेसीबी मशीनें लगातार मकानों को तोड़ने में जुटी रहीं। मकान और दुकानों के टूटने से पहले प्रभावित लोगों ने अपना सामान सड़क किनारे रख लिया था। वहीं, प्रशासन की ओर से डंपरों की मदद से मलबा हटाने का कार्य लगातार किया गया। पूरे क्षेत्र में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यह कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न हुई।