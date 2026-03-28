प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थी बड़ी बहन, छोटी बहन ने देखा और फिर….

Crime News: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी (Barabanki) जिले में 11 साल की मासूम बच्ची की हत्या के मामले में पुलिस जांच ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। जिस बेटी के हत्यारे का पता लगाने के लिए पिता कई दिनों से व्याकुल था, उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसकी छोटी बेटी की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उसकी बड़ी बेटी ने ही की है। पुलिस जांच में सामने आया कि छोटी बहन ने बड़ी बहन को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इसी डर से बड़ी बहन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर छोटी बहन का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।