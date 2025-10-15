Patrika LogoSwitch to English

बाराबंकी

बाराबंकी में भीषण सड़क हादसाः धान से भरी ट्रॉली में घुसी डीसीएम दो की मौत, चार गंभीर

बाराबंकी के इब्राहिमपुर गांव के पास मंगलवार देर शाम धान से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली और डीसीएम की आमने-सामने टक्कर में दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जबकि चार गंभीर रूप से घायल हुए। हादसे के बाद ग्रामीणों ने खुद बोरियां हटाकर घायलों की जान बचाई।

less than 1 minute read

बाराबंकी

image

Mahendra Tiwari

Oct 15, 2025

Gonda

दुर्घटना की सांकेतिक चिन्ह फोटो सोर्स पत्रिका

बाराबंकी जिले में रामनगर–फतेहपुर मार्ग पर मंगलवार की देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इब्राहिमपुर गांव के पास धान से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली और सामने से आ रही डीसीएम में जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रॉली पलट गई। उसमें बैठे लोग धान की बोरियों के नीचे दब गए। हादसे में दो लोगों की मौके पर मौत हो गई। जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

जानकारी के मुताबिक, टिकैतनगर थाना क्षेत्र के रायपुर गांव के रहने वाले सूरज यादव (24) ट्रैक्टर चला रहा था। उसके साथ रायपुर के देशराज यादव (30), सेवढ़ा निवासी कल्लू (36), लधपुरवा के जैसू (35) और सराय के कमलेश (35) सहित छह लोग फतेहपुर इलाके के इब्राहिमपुर गांव धान बेचने जा रहे थे। तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार डीसीएम ने ट्रॉली को सीधी टक्कर मार दी।
टक्कर लगते ही ट्रैक्टर सड़क किनारे गड्ढे में जा पलटा और ऊपर रखी धान की बोरियां मजदूरों पर गिर गईं।

पुलिस ने जाम हटवाकर यातायात बहाल करवाया

चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बोरियां हटाकर घायलों को बाहर निकाला। सभी को एंबुलेंस से सीएचसी फतेहपुर पहुंचाया गया। जहां डॉक्टरों ने देशराज यादव और कल्लू को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल जैसू और कमलेश को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। जबकि अन्य दो का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है।
हादसे के बाद कुछ समय तक सड़क पर जाम की स्थिति बनी रही। पुलिस ने वाहनों को हटवाकर यातायात बहाल कराया और मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए।

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

15 Oct 2025 08:37 am

Published on:

15 Oct 2025 08:36 am

बाराबंकी में भीषण सड़क हादसाः धान से भरी ट्रॉली में घुसी डीसीएम दो की मौत, चार गंभीर

बाराबंकी

उत्तर प्रदेश

