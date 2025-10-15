बाराबंकी में भीषण सड़क हादसाः धान से भरी ट्रॉली में घुसी डीसीएम दो की मौत, चार गंभीर

दुर्घटना की सांकेतिक चिन्ह फोटो सोर्स पत्रिका
बाराबंकी जिले में रामनगर–फतेहपुर मार्ग पर मंगलवार की देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इब्राहिमपुर गांव के पास धान से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली और सामने से आ रही डीसीएम में जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रॉली पलट गई। उसमें बैठे लोग धान की बोरियों के नीचे दब गए। हादसे में दो लोगों की मौके पर मौत हो गई। जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।
जानकारी के मुताबिक, टिकैतनगर थाना क्षेत्र के रायपुर गांव के रहने वाले सूरज यादव (24) ट्रैक्टर चला रहा था। उसके साथ रायपुर के देशराज यादव (30), सेवढ़ा निवासी कल्लू (36), लधपुरवा के जैसू (35) और सराय के कमलेश (35) सहित छह लोग फतेहपुर इलाके के इब्राहिमपुर गांव धान बेचने जा रहे थे। तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार डीसीएम ने ट्रॉली को सीधी टक्कर मार दी।
टक्कर लगते ही ट्रैक्टर सड़क किनारे गड्ढे में जा पलटा और ऊपर रखी धान की बोरियां मजदूरों पर गिर गईं।
चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बोरियां हटाकर घायलों को बाहर निकाला। सभी को एंबुलेंस से सीएचसी फतेहपुर पहुंचाया गया। जहां डॉक्टरों ने देशराज यादव और कल्लू को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल जैसू और कमलेश को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। जबकि अन्य दो का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है।
हादसे के बाद कुछ समय तक सड़क पर जाम की स्थिति बनी रही। पुलिस ने वाहनों को हटवाकर यातायात बहाल कराया और मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए।
बड़ी खबरेंView All
बाराबंकी
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग