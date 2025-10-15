बाराबंकी में भीषण सड़क हादसाः धान से भरी ट्रॉली में घुसी डीसीएम दो की मौत, चार गंभीर

चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बोरियां हटाकर घायलों को बाहर निकाला। सभी को एंबुलेंस से सीएचसी फतेहपुर पहुंचाया गया। जहां डॉक्टरों ने देशराज यादव और कल्लू को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल जैसू और कमलेश को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। जबकि अन्य दो का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है।

हादसे के बाद कुछ समय तक सड़क पर जाम की स्थिति बनी रही। पुलिस ने वाहनों को हटवाकर यातायात बहाल कराया और मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए।