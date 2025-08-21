देवर से चल रहा था पत्नी का इश्क, भरी पंचायत में भी नहीं मानी तो पति ने चाकू से कर दिया वार

यूपी के बाराबंकी में एक पति ने अपनी पत्नी की चाकू से नाक काट दी। पत्नी पति को छोड़कर देवर के साथ रह रही थी। इसी बात से पति परेशान था। मामले को सुलझाने के लिए पंचायत बुलाई गई जब पत्नी ने भरी पंचायत में भी पति के साथ रहने से इंकार कर दिया तो पति आग बबूला हो गया और उसने चाकू से वार करके पत्नी की नाक काट डाली और वहां से फरार हो गया। अब पुलिस आरोपी पति की तलाश कर रही है।
मामला बाराबंकी जिले की देवा कोतवाली क्षेत्र के गांव सिपाहिया का है। सिपहिया गांव निवासी मनीराम ने अपनी बेटी सपना का विवाह सफदरगंज थाना क्षेत्र के सुरवाकुटी निवासी लवकुश से की थी। शादी के कुछ साल तो हंसते खेलते निकल गए। इसके बाद परिवार का चचेरा देवर महिला के घर आने जाने लगा। दोनों में नजदीकियां कब बढ़ गईं। इस बात का तो लवकुश को पता ही नहीं चला। दोनों एक दूसरे से इश्क लड़ाने लगे।
चचेरे देवर के साथ पत्नी का इश्क इतना बढ़ा कि वह घर छोड़कर देवर के पास रहने को चली गई। बताया जा रहा महिला पति और बच्चों को छोड़ कर कई सालों से देवर दीपक के साथ रहने कानपुर चली गई थी। लवकुश को पत्नी सपना से दीपक के बीच प्रेम-प्रसंग की बात पता चलने पर उसने बुधवार को बिरादरी की पंचायत बुलाई थी।
जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के शिल्पकारों के गांव में बुधवार को आयोजित पंचायत में सपना अपने प्रेमी दीपक के साथ पहुंची। इस बीच लवकुश भी वहां पहुंचा और वह पहले से ही जेब में चाकू डालकर लेकर आया था। बातचीत शुरू हुई… पंचायत आगे बढ़ी। इसी बीच लवकुश और सपना में जबरदस्त बहस हो गई। सपना किसी भी हाल में लवकुश के साथ रहने को तैयार नहीं हुई। गुस्साए लवकुश ने जेब से चाकू निकाला और पत्नी की नाक को काट डाला।
लवकुश पत्नी सपना की नाक काटकर तुरंत वहां से फरार हो गया। जब तक लोग कुछ समझते वह सबकी नजरों से ओझल हो चुका था। जहांगीराबाद थाने के इंस्पेक्टर दुर्गा प्रसाद ने बताया कि महिला उसके पति के बीच पारिवारिक विवाद चल रहा था। महिला के चोट आई है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। फरार आरोपी पति की तलाश की जा रही है।