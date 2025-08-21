देवर से चल रहा था पत्नी का इश्क, भरी पंचायत में भी नहीं मानी तो पति ने चाकू से कर दिया वार

यूपी के बाराबंकी में एक पति ने अपनी पत्नी की चाकू से नाक काट दी। पत्नी पति को छोड़कर देवर के साथ रह रही थी। इसी बात से पति परेशान था। मामले को सुलझाने के लिए पंचायत बुलाई गई जब पत्नी ने भरी पंचायत में भी पति के साथ रहने से इंकार कर दिया तो पति आग बबूला हो गया और उसने चाकू से वार करके पत्नी की नाक काट डाली और वहां से फरार हो गया। अब पुलिस आरोपी पति की तलाश कर रही है।