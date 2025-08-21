Patrika LogoSwitch to English

बाराबंकी

देवर से चल रहा था पत्नी का इश्क, भरी पंचायत में भी नहीं मानी तो पति ने चाकू से कर दिया वार

बाराबंकी में एक पति ने अपनी पत्नी के साथ ऐसा कांड कर दिया कि अब उसके चेहरा पूरी तरीके से बिगड़ गया। पत्नी पति के साथ रहने को तैयार नहीं थी। इसी बात की पंचायत हो रही थी तभी पति नेइस घटना को अंजाम दिया।

बाराबंकी

Avaneesh Kumar Mishra

Aug 21, 2025

यूपी के बाराबंकी में एक पति ने अपनी पत्नी की चाकू से नाक काट दी। पत्नी पति को छोड़कर देवर के साथ रह रही थी। इसी बात से पति परेशान था। मामले को सुलझाने के लिए पंचायत बुलाई गई जब पत्नी ने भरी पंचायत में भी पति के साथ रहने से इंकार कर दिया तो पति आग बबूला हो गया और उसने चाकू से वार करके पत्नी की नाक काट डाली और वहां से फरार हो गया। अब पुलिस आरोपी पति की तलाश कर रही है।

मामला बाराबंकी जिले की देवा कोतवाली क्षेत्र के गांव सिपाहिया का है। सिपहिया गांव निवासी मनीराम ने अपनी बेटी सपना का विवाह सफदरगंज थाना क्षेत्र के सुरवाकुटी निवासी लवकुश से की थी। शादी के कुछ साल तो हंसते खेलते निकल गए। इसके बाद परिवार का चचेरा देवर महिला के घर आने जाने लगा। दोनों में नजदीकियां कब बढ़ गईं। इस बात का तो लवकुश को पता ही नहीं चला। दोनों एक दूसरे से इश्क लड़ाने लगे।

पति को छोड़कर देवर के साथ चली गई पत्नी

चचेरे देवर के साथ पत्नी का इश्क इतना बढ़ा कि वह घर छोड़कर देवर के पास रहने को चली गई। बताया जा रहा महिला पति और बच्चों को छोड़ कर कई सालों से देवर दीपक के साथ रहने कानपुर चली गई थी। लवकुश को पत्नी सपना से दीपक के बीच प्रेम-प्रसंग की बात पता चलने पर उसने बुधवार को बिरादरी की पंचायत बुलाई थी।

भरी पंचायत में काट ली नाक

जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के शिल्पकारों के गांव में बुधवार को आयोजित पंचायत में सपना अपने प्रेमी दीपक के साथ पहुंची। इस बीच लवकुश भी वहां पहुंचा और वह पहले से ही जेब में चाकू डालकर लेकर आया था। बातचीत शुरू हुई… पंचायत आगे बढ़ी। इसी बीच लवकुश और सपना में जबरदस्त बहस हो गई। सपना किसी भी हाल में लवकुश के साथ रहने को तैयार नहीं हुई। गुस्साए लवकुश ने जेब से चाकू निकाला और पत्नी की नाक को काट डाला।

पुलिस कर रही तलाश

लवकुश पत्नी सपना की नाक काटकर तुरंत वहां से फरार हो गया। जब तक लोग कुछ समझते वह सबकी नजरों से ओझल हो चुका था। जहांगीराबाद थाने के इंस्पेक्टर दुर्गा प्रसाद ने बताया कि महिला उसके पति के बीच पारिवारिक विवाद चल रहा था। महिला के चोट आई है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। फरार आरोपी पति की तलाश की जा रही है।

Published on:

21 Aug 2025 05:40 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Barabanki / देवर से चल रहा था पत्नी का इश्क, भरी पंचायत में भी नहीं मानी तो पति ने चाकू से कर दिया वार

