बाराबंकी

बाराबंकी में दर्दनाक हादसाः ई-रिक्शा और पिकअप की भीषण टक्कर, एक की मौत, सात घायल

बाराबंकी-बहराइच हाईवे पर रानी बाजार चौराहे के पास ई-रिक्शा और पिकअप की जोरदार टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। जबकि सात लोग घायल हुए। हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

less than 1 minute read

बाराबंकी

image

Mahendra Tiwari

Oct 16, 2025

Barabanki-news

सांकेतिक तस्वीर

बाराबंकी जिले के रामनगर थाना क्षेत्र में गुरुवार की सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। बाराबंकी-बहराइच हाईवे पर रानी बाजार चौराहे के पास ई-रिक्शा और पिकअप की जोरदार टक्कर में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद हाईवे पर अफरातफरी मच गई और कुछ समय के लिए यातायात भी ठप हो गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ई-रिक्शा बाराबंकी से सवारियां लेकर रामनगर की ओर जा रहा था। इसी दौरान सामने से तेज रफ्तार में आ रही पिकअप ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ई-रिक्शा के परखच्चे उड़ गए। उसमें सवार यात्री बुरी तरह फंस गए। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह घायलों को निकालकर अस्पताल भिजवाया। इस हादसे में धौखरिया गांव के रहने वाले ई-रिक्शा चालक संजीत कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, घायल यात्रियों में मसौली थाना क्षेत्र के भौंका जवारीपुर की मुन्नी देवी (47) और उनका बेटा जितेश (6), कटियारा गांव की शिव देवी (38), हजरतपुर थाना क्षेत्र की रीना (38), कुतलूपुर निवासी ममता देवी और मनोहर यादव शामिल हैं। एक घायल की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। इनमें से चार की हालत नाजुक बताई जा रही है। जिन्हें बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है।
घटना की सूचना मिलते ही रामनगर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को पुलिस ने जब्त कर लिया है।

कोतवाल बोले- प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार का मामला आया


कोतवाल अनिल कुमार पांडेय ने बताया कि हादसे की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में पिकअप की तेज रफ्तार और लापरवाही से हादसे की वजह प्रतीत हो रही है।

बाराबंकी

उत्तर प्रदेश

