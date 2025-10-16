बाराबंकी में दर्दनाक हादसाः ई-रिक्शा और पिकअप की भीषण टक्कर, एक की मौत, सात घायल

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ई-रिक्शा बाराबंकी से सवारियां लेकर रामनगर की ओर जा रहा था। इसी दौरान सामने से तेज रफ्तार में आ रही पिकअप ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ई-रिक्शा के परखच्चे उड़ गए। उसमें सवार यात्री बुरी तरह फंस गए। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह घायलों को निकालकर अस्पताल भिजवाया। इस हादसे में धौखरिया गांव के रहने वाले ई-रिक्शा चालक संजीत कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, घायल यात्रियों में मसौली थाना क्षेत्र के भौंका जवारीपुर की मुन्नी देवी (47) और उनका बेटा जितेश (6), कटियारा गांव की शिव देवी (38), हजरतपुर थाना क्षेत्र की रीना (38), कुतलूपुर निवासी ममता देवी और मनोहर यादव शामिल हैं। एक घायल की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। इनमें से चार की हालत नाजुक बताई जा रही है। जिन्हें बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है।

घटना की सूचना मिलते ही रामनगर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को पुलिस ने जब्त कर लिया है।