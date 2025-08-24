पत्नी की लोहे के राड से पीट-पीट कर हत्या, वजह जानकर पुलिस भी रह गई सन्न

बाराबंकी से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। महज भोजन परोसने में हुई कुछ देर पति को इतनी नागवार गुज़री कि उसने पत्नी को चूल्हे की फूंकनी से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया। जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के बड्डूपुर थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव में शनिवार दोपहर यह सनसनीखेज घटना घटी। जानकारी के मुताबिक, गांव के रहने वाले अमरीश गौतम प्राइवेट नौकरी करता है। शनिवार करीब दो बजे वह ड्यूटी से घर लौटा और पत्नी से भोजन परोसने को कहा।
इसी दौरान पत्नी सुमन (27 वर्ष) घर के अन्य कामों में व्यस्त थी। जिसकी वजह से भोजन परोसने में कुछ देर हो गई। इस देरी से नाराज़ अमरीश ने पत्नी से झगड़ा शुरू कर दिया। गुस्से में आकर उसने किचन में रखी लोहे की चूल्हा फूंकने वाली फूंकनी उठाई और पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर दी। मारपीट इतनी गंभीर थी कि सुमन की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पत्नी की मौत का एहसास होते ही आरोपी पति घर छोड़कर फरार हो गया।
बताया जा रहा है कि अमरीश की शादी तीन साल पहले सीतापुर जिले के महमूदाबाद थाना क्षेत्र के मरहमतनगर की रहने वाली सुमन से हुई थी।
घटना की जानकारी मिलने पर मृतका का भाई संतोष मौके पर पहुंचा और पुलिस को तहरीर दी। उसने आरोप लगाया कि अमरीश दहेज की मांग को लेकर उसकी बहन को अक्सर प्रताड़ित करता था। दहेज न मिलने से नाराज़ होकर ही उसने सुमन की हत्या कर दी।
बड्डूपुर थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि मृतका के भाई की शिकायत पर आरोपी पति के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। फरार आरोपी की तलाश की जा रही है।