Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बाराबंकी

पत्नी की लोहे के राड से पीट-पीट कर हत्या, वजह जानकर पुलिस भी रह गई सन्न

बाराबंकी जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां मामूली सी बात को लेकर एक पति ने लोहे की राड से पीट-पीट कर पत्नी की हत्या कर दी। जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है।

बाराबंकी

Mahendra Tiwari

Aug 24, 2025

Barabanki-news
दुल्हन की सांकेतिक फोटो जेनरेट AI

बाराबंकी से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। महज भोजन परोसने में हुई कुछ देर पति को इतनी नागवार गुज़री कि उसने पत्नी को चूल्हे की फूंकनी से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया। जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के बड्डूपुर थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव में शनिवार दोपहर यह सनसनीखेज घटना घटी। जानकारी के मुताबिक, गांव के रहने वाले अमरीश गौतम प्राइवेट नौकरी करता है। शनिवार करीब दो बजे वह ड्यूटी से घर लौटा और पत्नी से भोजन परोसने को कहा।
इसी दौरान पत्नी सुमन (27 वर्ष) घर के अन्य कामों में व्यस्त थी। जिसकी वजह से भोजन परोसने में कुछ देर हो गई। इस देरी से नाराज़ अमरीश ने पत्नी से झगड़ा शुरू कर दिया। गुस्से में आकर उसने किचन में रखी लोहे की चूल्हा फूंकने वाली फूंकनी उठाई और पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर दी। मारपीट इतनी गंभीर थी कि सुमन की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पत्नी की मौत का एहसास होते ही आरोपी पति घर छोड़कर फरार हो गया।

ये भी पढ़ें

झांसी में बेटे ने मां के प्रेमी को पीट-पीट कर मार डाला, मौत से पहले प्रेमी ने पत्नी को रो-रो कर बताई पूरी बात
झांसी
Jhansi news

3 साल पहले हुई थी शादी


बताया जा रहा है कि अमरीश की शादी तीन साल पहले सीतापुर जिले के महमूदाबाद थाना क्षेत्र के मरहमतनगर की रहने वाली सुमन से हुई थी।

मायके वालों का आरोप

घटना की जानकारी मिलने पर मृतका का भाई संतोष मौके पर पहुंचा और पुलिस को तहरीर दी। उसने आरोप लगाया कि अमरीश दहेज की मांग को लेकर उसकी बहन को अक्सर प्रताड़ित करता था। दहेज न मिलने से नाराज़ होकर ही उसने सुमन की हत्या कर दी।

प्रभारी निरीक्षक बोले- मुकदमा दर्ज आरोपी की की जा रही तलाश

बड्डूपुर थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि मृतका के भाई की शिकायत पर आरोपी पति के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। फरार आरोपी की तलाश की जा रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

24 Aug 2025 04:30 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Barabanki / पत्नी की लोहे के राड से पीट-पीट कर हत्या, वजह जानकर पुलिस भी रह गई सन्न

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.