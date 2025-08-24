पत्नी की लोहे के राड से पीट-पीट कर हत्या, वजह जानकर पुलिस भी रह गई सन्न

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के बड्डूपुर थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव में शनिवार दोपहर यह सनसनीखेज घटना घटी। जानकारी के मुताबिक, गांव के रहने वाले अमरीश गौतम प्राइवेट नौकरी करता है। शनिवार करीब दो बजे वह ड्यूटी से घर लौटा और पत्नी से भोजन परोसने को कहा।

इसी दौरान पत्नी सुमन (27 वर्ष) घर के अन्य कामों में व्यस्त थी। जिसकी वजह से भोजन परोसने में कुछ देर हो गई। इस देरी से नाराज़ अमरीश ने पत्नी से झगड़ा शुरू कर दिया। गुस्से में आकर उसने किचन में रखी लोहे की चूल्हा फूंकने वाली फूंकनी उठाई और पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर दी। मारपीट इतनी गंभीर थी कि सुमन की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पत्नी की मौत का एहसास होते ही आरोपी पति घर छोड़कर फरार हो गया।