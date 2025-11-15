16 साल के बेटे का गुस्सा ! मां से झगड़े के बाद मिलने आए पिता को सड़क पर चाकुओं से गोदा, हुई मौत

पिता गांव के ही स्कूल में कक्षा बारह में पढ़ रहा था। हंसराज कल दोपहर में पत्नी सीमा देवी से मिलने के लिए उसके गांव आया था। इस दौरान उसका बेटा रास्ते में ही उसे मिल गया। वह स्कूल से लौट रहा था। उसके पास बाइक और चाकू था। पिता और बेटे में किसी बात को लेकर विवाद हो गया और इसी विवाद के दौरान बेटे ने पिता की हत्या कर दी। मरने तक चाकू घोंपता रहा और फिर बाइक से फरार हो गया। चाकू भी साथ ले गया।