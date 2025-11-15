Patrika LogoSwitch to English

बारां

16 साल के बेटे का गुस्सा ! मां से झगड़े के बाद मिलने आए पिता को सड़क पर चाकुओं से गोदा, हुई मौत

Son Killed Father In Baran: उसका पत्नी सीमा देवी से दो महीने पहले किसी बात को लेकर विवाद हो गया था और इस विवाद के बाद सीमा देवी अपने सोलह साल के बेटे को लेकर अपने पिता के घर आ गई थी।

2 min read
Google source verification

बारां

image

Jayant Sharma

Nov 15, 2025

police demo pic

Crime News: बांरा जिले के अंता इलाके से हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। पिता की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसके नाबालिग बेटे को डिटेन किया जा रहा है, मां से भी इस बारे में पूछताछ की जा रही है। मामला शुक्रवार देर शाम तक पुलिस के पास पहुंचा और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। शव को मुर्दाघर में रखवाया गया, आज पोस्टमार्टम कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

मौके पर पहुंची अंता थाना पुलिस ने बताया कि धाकड़ गांव का यह पूरा मामला है। मजदूरी करने वाले चालीस साल के हंसराज रेगर की हत्या कर दी गई। जानकारी मिली कि हंसराज नजदीक के ही गांव में रहता था। उसका पत्नी सीमा देवी से दो महीने पहले किसी बात को लेकर विवाद हो गया था और इस विवाद के बाद सीमा देवी अपने सोलह साल के बेटे को लेकर अपने पिता के घर आ गई थी।

पिता गांव के ही स्कूल में कक्षा बारह में पढ़ रहा था। हंसराज कल दोपहर में पत्नी सीमा देवी से मिलने के लिए उसके गांव आया था। इस दौरान उसका बेटा रास्ते में ही उसे मिल गया। वह स्कूल से लौट रहा था। उसके पास बाइक और चाकू था। पिता और बेटे में किसी बात को लेकर विवाद हो गया और इसी विवाद के दौरान बेटे ने पिता की हत्या कर दी। मरने तक चाकू घोंपता रहा और फिर बाइक से फरार हो गया। चाकू भी साथ ले गया।

उधर देर शाम इस बारे में हंसराज की पत्नी सीमा देवी को पता चला। बाद में पुलिस को इसकी सूचना मिली तो पुलिस ने आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया। पूरी रात उसकी तलाश की जाती रही। अंता पुलिस ने शव को अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया है। बताया जा रहा है कि शरीर और गर्दन पर चाकू से कई वार किए गए हैं।

Published on:

15 Nov 2025 09:25 am

बारां

16 साल के बेटे का गुस्सा ! मां से झगड़े के बाद मिलने आए पिता को सड़क पर चाकुओं से गोदा, हुई मौत

बारां

राजस्थान न्यूज़

