भरतपुर

मांग भरी, बिंदी और लिपिस्टिक में नाचे रोडवेज अधिकारी, महिला अधिकारी ने किया श्रृंगार, वीडियो वायरल के बाद दोनों एपीओ

Bharatpur Roadways Viral Video : वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही विभाग की छवि पर सवाल खड़े हो गए, जिसके चलते आला अधिकारियों को एक्शन लेना पड़ा।

2 min read
Google source verification

भरतपुर

image

Jayant Sharma

Nov 13, 2025

Photo - patrika

Bharatpur lipstick, Bindi Viral Video: राजस्थान रोडवेज के भरतपुर डिपो कार्यालय से दो अधिकारियों के बेहद शर्मनाक और फूहड़ वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। इन वीडियो में एक पुरुष अधिकारी को महिला अधिकारी द्वारा लिपस्टिक, बिंदी और चुनरी ओढ़ाकर श्रृंगार करते हुए देखा गया, जिसके बाद पुरुष अधिकारी ने कार्यालय के अंदर ही फिल्मी गाने पर ठुमके, लगाए। मामला सामने आते ही रोडवेज प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों अधिकारियों को एपीओ कर दिया है।

यह मामला भरतपुर रोडवेज डिपो के अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी सुनील कुमार और सहायक प्रशासनिक अधिकारी गायत्री से जुड़ा है। वायरल हुए कई क्लिप्स में से एक में सुनील कुमार को परदेसिया… परदेसिया… गाना गाते और फिर नाचते हुए देखा जा सकता है। इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाले वीडियो में महिला अधिकारी गायत्री, सुनील कुमार को बाकायदा लिपस्टिक और माथे पर बिंदी लगाती है। वह एक वीडियो में उन्हें चुनरी भी ओढ़ाती दिख रही हैं, जिसके बाद सुनील कुमार काफी उत्साहित नज़र आते हैं।

कार्यालय जैसे सार्वजनिक और व्यावसायिक स्थान पर इस तरह के व्यक्तिगत और आपत्तिजनक कृत्य को अनुशासनहीनता माना गया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही विभाग की छवि पर सवाल खड़े हो गए, जिसके चलते आला अधिकारियों को एक्शन लेना पड़ा।

भरतपुर डिपो के मुख्य प्रबंधक शक्ति सिंह ने पुष्टि की है कि दोनों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से एपीओ कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई स्पष्ट रूप से अनुशासनहीनता के आरोपों पर की गई है। इसके अलावा यह पता लगाने के लिए एक आंतरिक जांच भी शुरू की गई है कि ये वीडियो कब रिकॉर्ड किए गए थे और क्या इस कृत्य में कोई अन्य कर्मचारी भी शामिल था। रोडवेज प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कार्यस्थल पर इस तरह के आचरण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जांच के आधार पर आगे की कठोर कार्रवाई की जाएगी।

Published on:

13 Nov 2025 09:30 am

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / मांग भरी, बिंदी और लिपिस्टिक में नाचे रोडवेज अधिकारी, महिला अधिकारी ने किया श्रृंगार, वीडियो वायरल के बाद दोनों एपीओ

