नौतपा से मानसून तक राजस्थान के इस जिले में रुक-रुककर हुई ‘झमाझम बारिश’, अब तक 1573 mm दर्ज

बारां जिले में नौतपा से मेहरबान हुए बादलों ने रुक-रुककर झमाझम बारिश करवाई जो अब तक रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिले में करीब दो माह से बारिश का दौर जारी है। बुधवार को भी आसमान में सुबह धूप खिली रही। इसके बाद दोपहर डेढ़ बजे तेज बारिश हुृई। हालांकि यह करीब 20 मिनट ही चली। जिले में अब तक बारिश का कुल आंकड़ा 1573 मिमी के करीब पहुृंच गया है। यह सामान्य से करीब 500 मिमी अधिक है। बुधवार को जिले में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहा।