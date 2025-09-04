नौतपा से मानसून तक राजस्थान के इस जिले में रुक-रुककर हुई ‘झमाझम बारिश’, अब तक 1573 mm दर्ज

बारां जिले में नौतपा से मेहरबान हुए बादलों ने रुक-रुककर झमाझम बारिश करवाई जो अब तक रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिले में करीब दो माह से बारिश का दौर जारी है। बुधवार को भी आसमान में सुबह धूप खिली रही। इसके बाद दोपहर डेढ़ बजे तेज बारिश हुृई। हालांकि यह करीब 20 मिनट ही चली। जिले में अब तक बारिश का कुल आंकड़ा 1573 मिमी के करीब पहुृंच गया है। यह सामान्य से करीब 500 मिमी अधिक है। बुधवार को जिले में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहा।
गऊघाट क्षेत्र में पिछले दो दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है। कई जगह सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ, वहीं निचले इलाकों में पानी घुस जाने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
गांवों की कच्ची सड़कों पर कीचड़ और जलभराव से आवागमन मुश्किल हो गया है। खेतों में पानी भरने से फसलें नुकसान की कगार पर पहुँच गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे पुल-पुलियाओं पर पानी आने से लोगों को आवाजाही रोकनी पड़ी। कटावर में एक किसान का कच्चा घर ढह गया वही परवन नदी में पानी की आवक हुई। प्रशासन ने निचले इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है और राहत-बचाव दल को अलर्ट पर रखा है।
बड़गांव कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र में हुई रात को तेज बारिश के कारण नदी में उफान आ गया। बारिश के कारण कई नाले उफान पर चल रहे हैं। इसके कारण गांव में बहने वाली नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। नदी के पास के खेतों में पानी फैल गया है।