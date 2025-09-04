Patrika LogoSwitch to English

बारां

नौतपा से मानसून तक राजस्थान के इस जिले में रुक-रुककर हुई ‘झमाझम बारिश’, अब तक 1573 mm दर्ज

कई जगह सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ, वहीं निचले इलाकों में पानी घुस जाने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

बारां

Akshita Deora

Sep 04, 2025

monsoon rain in baran
फोटो: पत्रिका

बारां जिले में नौतपा से मेहरबान हुए बादलों ने रुक-रुककर झमाझम बारिश करवाई जो अब तक रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिले में करीब दो माह से बारिश का दौर जारी है। बुधवार को भी आसमान में सुबह धूप खिली रही। इसके बाद दोपहर डेढ़ बजे तेज बारिश हुृई। हालांकि यह करीब 20 मिनट ही चली। जिले में अब तक बारिश का कुल आंकड़ा 1573 मिमी के करीब पहुृंच गया है। यह सामान्य से करीब 500 मिमी अधिक है। बुधवार को जिले में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहा।

बारिश से जनजीवन हो रहा अस्त-व्यस्त

गऊघाट क्षेत्र में पिछले दो दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है। कई जगह सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ, वहीं निचले इलाकों में पानी घुस जाने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

नदी में आया उफान

बड़गांव कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र में हुई रात को तेज बारिश के कारण नदी में उफान आ गया। बारिश के कारण कई नाले उफान पर चल रहे हैं। इसके कारण गांव में बहने वाली नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। नदी के पास के खेतों में पानी फैल गया है।

04 Sept 2025 02:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / नौतपा से मानसून तक राजस्थान के इस जिले में रुक-रुककर हुई 'झमाझम बारिश', अब तक 1573 mm दर्ज

