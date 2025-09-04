JCB की मदद से बाहर निकाले बच्चे, नदी के उफान पर आते ही स्कूलों में भर गया पानी, बूंदी में झमाझम बारिश ने किया ‘हाल-बेहाल’

Bundi Weather News: बूंदी शहर में अल सुबह से ही कभी तेज तो कभी मध्यम दर्जे की बरसात होती रही। शहर की कई कॉलोनियों में पानी भर गया। बुधवार शाम पांच बजे तक बूंदी में 19, तालेड़ा में 7, इन्द्रगढ़ में 4, नैनवां में 5, हिण्डोली में 70, रायथल में 1 एमएम बारिश दर्ज की गई।
हिण्डोली. हिण्डोली क्षेत्र के गांवों में बुधवार को जोरदार बारिश होने के कारण एक बार फिर सब जगह जलभराव हो गया है। गुढ़ा बांध में क्षमता से अधिक पानी आने से 13 गेट 5- 5 फीट खोलकर मेज नदी में पानी की निकासी की गई। लगातार हुई तेज बारिश क्षेत्र की बेजाण, चंद्रभागा, मेज नदी, बलांडी नदियां भी उफान पर आ गई ।
चंद्रभागा नदी के उफान पर आने से गांव में पानी भरने से काफी नुकसान हुआ। चंद्रभागा नदी के पानी से आई बाढ़ का पानी गांव के कई घरों, स्कूल में भर गया। सरपंच सोनिया सैनी ने बताया कि बाढ़ के पानी में स्कूली बच्चे फंसने पर उन्हें जेसीबी की मदद से करीब 20 बच्चों को बाहर निकालकर घर पर सुरक्षित छोड़ा गया।
सैनी ने बताया कि एक दर्जन भैंस, बकरी ,गाय भी बह गए हैं। यहां पर पानी से कई सरकारी भवनों की दीवारें ढह गई है। पेयजल के लिए स्थापित पंप हाउस भी करीब 5 फीट डूब गया।वही तालाब गांव में भी मस्जिद व कई घरों में पानी भर गया।
उपसरपंच कयामुद्दीन ने बताया कि फूल सागर बांध लबालब होने से घरों में पानी भर गया है।यहां पर ग्राम विकास अधिकारी को फोन कर मौके पर आने को कहा तो उसने जवाब दिया कि फोटो खींचकर मुझे डाल दो। जिससे उपसरपंच ने गहरी नाराजगी जताई।
वहीं बसोली नदी में पानी पानी उफान पर आने से गुढ़ा बांध में फिर चादर शुरू हो गई,जिससे जल संसाधन विभाग के अधिकारीयों ने बांध के 13 गेट 5-5 फीट ऊंचाई तक खोले एवं प्रति सैकंड 40 हजार क्यूसेक पानी की निकासी की, जिससे कैचमेंट एरिया के आसपास पानी भर गया। चेता,हिण्डोली से देई मार्ग, सहसपुरिया सहित आसपास के कई गांव के रास्ते अवरूद्ध हो गए। तहसील सूत्रों के माने तो सुबह 10 बजे तक 58 एमएम बारिश रिकार्ड की गई।
नमाना क्षेत्र में बुधवार को बरसात होने के बाद 2 मार्ग की पुलिया पर पानी आने से मार्ग अवरुद्ध हो गए। नमाना श्यामू मार्ग दोपहर 12 बजे से ही बंद है। वहीं बूंदी नमाना मार्ग पर स्थित करजुना गांव की पुलिया पर पानी चल रहा है। पुलिया की मुड़ियां के बराबर पानी होने के बाद भी मोटरसाइकिल चालक अपनी जान जोखिम में डालकर पुलिया पार कर रहे हैं। पुलिया पर पानी आने के चलते दो पर 2 बजे से नमाना बूंदी मार्ग बंद है। दोपहर 12 बजे तक चली बरसात तेज होने के चलते इन दोनों मार्गों की पुलिया पर पानी आ गया, गरड़दा बांध पर भी पानी की आवक हुई है। नमाना श्यामू मार्ग पर पिछले तीन दिनों में दो बार मार्ग अवरुद्ध हो गया।
गुढ़ानाथावतान क्षेत्र में बुधवार सुबह हुई 6 घण्टे मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लगातार हुई भारी बारिश से कस्बे के बीच बहने वाले पहाड़ी नाले नागदी उफान पर आने से पानी घरों में घुस गया। मुय सड़क भी पानी में डूब गई तथा अस्पताल में पानी भर गया। सीजन की पहली भारी बारिश से कई गांव टापू बन गए हैं और एक दर्जन गांवों का संपर्क कट गया है। भीमलत व अभयपुरा बांधों पर चादर चलने से भीमलत नदी किनारे बसे गांवों का संपर्क कट गया है।