JCB की मदद से बाहर निकाले बच्चे, नदी के उफान पर आते ही स्कूलों में भर गया पानी, बूंदी में झमाझम बारिश ने किया ‘हाल-बेहाल’

नमाना क्षेत्र में बुधवार को बरसात होने के बाद 2 मार्ग की पुलिया पर पानी आने से मार्ग अवरुद्ध हो गए। नमाना श्यामू मार्ग दोपहर 12 बजे से ही बंद है। वहीं बूंदी नमाना मार्ग पर स्थित करजुना गांव की पुलिया पर पानी चल रहा है। पुलिया की मुड़ियां के बराबर पानी होने के बाद भी मोटरसाइकिल चालक अपनी जान जोखिम में डालकर पुलिया पार कर रहे हैं। पुलिया पर पानी आने के चलते दो पर 2 बजे से नमाना बूंदी मार्ग बंद है। दोपहर 12 बजे तक चली बरसात तेज होने के चलते इन दोनों मार्गों की पुलिया पर पानी आ गया, गरड़दा बांध पर भी पानी की आवक हुई है। नमाना श्यामू मार्ग पर पिछले तीन दिनों में दो बार मार्ग अवरुद्ध हो गया।