Baran: हादसे में 25 साल के युवक की दर्दनाक मौत, कट गया आधा चेहरा, घर लौटते समय तेज रफ्तार ट्रोले ने मारी टक्कर

Rajasthan Road Accident: बारां जिले के सीसवाली-कोटा रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा गुरुवार शाम पटपड़ा गांव के पास हुआ। एक ट्रोले से युवक की बाइक की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आधा चेहरा कटकर पिचक गया और घुटने भी बुरी तरह छिल गए।