Baran: हादसे में 25 साल के युवक की दर्दनाक मौत, कट गया आधा चेहरा, घर लौटते समय तेज रफ्तार ट्रोले ने मारी टक्कर

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका
Rajasthan Road Accident: बारां जिले के सीसवाली-कोटा रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा गुरुवार शाम पटपड़ा गांव के पास हुआ। एक ट्रोले से युवक की बाइक की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आधा चेहरा कटकर पिचक गया और घुटने भी बुरी तरह छिल गए।
पुलिस थाना सीसवाली के प्रभारी योगेश शर्मा ने बताया कि हादसे में मृतक युवक की पहचान राकेश पुत्र मुरलीधर (उम्र 25 साल), निवासी बजावता थाना इटावा (कोटा) के रूप में हुई है। राकेश सीसवाली में मजदूरी का काम करता था और वह अपनी मोटरसाइकिल से अपने गांव(घर) लौट रहा था।
सीसवाली से कोटा रोड पर जैसे ही वह पटपड़ा गांव के पास पहुंचा, तभी सामने से तेज गति से आ रहा एक ट्रोला अचानक उसकी बाइक से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि राकेश को संभलने का मौका भी नहीं मिला और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। जिसमें उसका आधा चेहरा कट कर अलग हो गया और घुटने छिल गए।
हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सीसवाली की मोर्चरी में रखवाया। शुक्रवार सुबह शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। सीसवाली थाना पुलिस ने इस हादसे को लेकर मर्ग दर्ज कर ली है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।
