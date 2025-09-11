NH-27 Accident: हाइवे पर पलटा ट्रोला तो फ्लाईओवर से नीचे गिर गए कट्टे, 2 युवकों की मौत

क्षेत्रीय पार्षद देवेंद्र शर्मा ने बताया कि ट्रोले से करीब 150 से 200 कट्टे नीचे गिरे हुए थे। अचानक हुए इस हादसे में बाइक सवार युवक दब गए। जैसे ही सूचना गांव में फैली, लोग बड़ी संख्या में वहां पहुंच गए और कट्टों को हटाने का काम शुरू किया। हादसे के कारण हाईवे पर भी जाम की स्थिति बन गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि लाईओवर पर ट्रोला पलटने से एक लेन पूरी तरह बंद हो गई थी। इसके चलते यातायात को दूसरी लेन से डायवर्ट करना पड़ा। बड़ी क्रेन बुलाकर ट्रोले को हटाया गया। हालांकि आशंका जताई जा रही थी कि ट्रोले के नीचे कोई और वाहन सवार दबा हो लेकिन राहत की बात रही कि ऐसा नहीं हुआ।