NH-27 Accident: हाइवे पर पलटा ट्रोला तो फ्लाईओवर से नीचे गिर गए कट्टे, 2 युवकों की मौत

कोटा जिले में नेशनल हाईवे-27 पर बुधवार शाम बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें दो युवकों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, कोटा से बारां की ओर जा रहा सोयाबीन की चूरी से भरा एक ट्रोला अचानक अनियंत्रित होकर फ्लाईओवर पर पलट गया। ट्रोले में भरे कट्टे फ्लाईओवर से नीचे गिर गए। उन कट्टों के नीचे बाइक से गुजर रहे दो युवक दब गए।
ग्रामीणों और पुलिस की मदद से युवकों को बाहर निकालने के बाद एमबीएस अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
कैथून थानाधिकारी संदीप शर्मा ने बताया कि हादसा शाम करीब 7:30 बजे जगन्नाथपुरा स्थित लाईओवर के नीचे हुआ। मृतकों की पहचान झालावाड़ जिले के घाटोली निवासी नरेंद्र (25) और रवि (22) के रूप में हुई। दोनों वर्तमान में जगन्नाथपुरा गांव में ही रह रहे थे। परिजनों के आने के बाद गुरुवार को दोनों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा।
हादसे के बाद ट्रोला चालक और अन्य सवार मौके से फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
क्षेत्रीय पार्षद देवेंद्र शर्मा ने बताया कि ट्रोले से करीब 150 से 200 कट्टे नीचे गिरे हुए थे। अचानक हुए इस हादसे में बाइक सवार युवक दब गए। जैसे ही सूचना गांव में फैली, लोग बड़ी संख्या में वहां पहुंच गए और कट्टों को हटाने का काम शुरू किया। हादसे के कारण हाईवे पर भी जाम की स्थिति बन गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि लाईओवर पर ट्रोला पलटने से एक लेन पूरी तरह बंद हो गई थी। इसके चलते यातायात को दूसरी लेन से डायवर्ट करना पड़ा। बड़ी क्रेन बुलाकर ट्रोले को हटाया गया। हालांकि आशंका जताई जा रही थी कि ट्रोले के नीचे कोई और वाहन सवार दबा हो लेकिन राहत की बात रही कि ऐसा नहीं हुआ।