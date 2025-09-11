नेपाल में तख्तापलट: जालोर के दो व्यापारी काठमांडू में फंसे; नेपाल जा रहा ग्रेनाइट लदान बंद

जालोर। नेपाल में जेन-जी आंदोलन की आग से जालोर का ग्रेनाइट उद्योग भी अछूता नहीं रहा है। तख्तापलट के बाद हालात विकट है और जालोर से नेपाल से हो रहा ग्रेनाइट का व्यापार पूरी तरह से बंद हो चुका है। ग्रेनाइट में प्लांट लगने के बावजूद जालोर से 8 से 10 ट्रक तैयार ग्रेनाइट नेपाल को भेजा रहा था, लेकिन अब बिगड़े माहौल में यह व्यापार बंद हो चुका है।
इधर, रोजाना 40 से 50 ट्रक कच्चा माल नेपाल जा रहा था। यह काम भी ठप हो चुका है। व्यापारी बजरंगलाल ने कहा कि आर्थिक मंदी के दौरान ही नेपाल में बिगड़ी स्थिति परेशानी पैदा करने वाली है। पांच साल पूर्व तक नेपाल तक औसत 300 गाड़ी तैयार ग्रेनाइट जा रही थी, लेकिन वहां पर ग्रेनाइट इकाइयां स्थापित होने के बाद यहां से व्यापार सीमित हो गया था। अब 10 फीसदी व्यापार हो रहा था, जो भी अब बंद हो चुका है।
जालोर से नेपाल को ग्रेनाइट का व्यापार करने वाले दो व्यापारी नेपाल में उपजे विवाद के चलते फंस गए है। इधर, सीमा पर ही लदे हुए ट्रक भी रुके हुए हैं। नेपाल से आवाजाही भी अभी पूरी तरह से प्रभावित है।
ग्रेनाइट ट्रेडर विकास माहेश्वरी ने बताया कि बकाया लेनदेन के हिसाब और व्यापारिक चर्चा के सिलसिले में नेपाल स्वयं की गाड़ी से गए थे। अचानक से माहौल बिगड़ा। होटल काठमांडू में रुके हुए हैं। अभी दो तीन दिन की व्यवस्था है। देखते हैं आगे क्या होता है।
ग्रेनाइट व्यापारी संघ के अध्यक्ष अनिल टांक ने बताया कि अचानक से माहौल बिगड़ा कुछ समझ ही नहीं आया, क्या करें। इंतजार के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हालात विकट है। लोगों ने पुलिस के हथियार छीन लिए हैं। अराजगता का माहौल है। वर्तमान हालात में नेपाल से रवाना भी नहीं हो सकते।
नेपाल तक हमारे ट्रक तैयार ग्रेनाइट लेकर जाते थे, बिगड़े माहौल से स्थितियां गड़बड़ा गई है। अराजगता के माहौल में अब व्यापारिक हित में ट्रक को नहीं भेज सकते। कारोबार चौपट हो रहा है।
-महावीर सिंह, ट्रांसपोर्टर
बारिश की सीजन में लोडिंग प्रभावित थी, अब नेपाल के हालात से उद्योग को नुकसान है। रोजाना ग्रेनाइट ब्लॉक की 40 से 50 गाडिय़ां नेपाल के लिए जा रही थी, लेकिन अभी विकट हालात में अभी ट्रांसपोर्टेशन बंद हो चुका है।
-भवानी सिंह धांधिया, प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान ग्रेनाइट माइनिंग एसोसिएशन