नेपाल में तख्तापलट: जालोर के दो व्यापारी काठमांडू में फंसे; नेपाल जा रहा ग्रेनाइट लदान बंद

इधर, रोजाना 40 से 50 ट्रक कच्चा माल नेपाल जा रहा था। यह काम भी ठप हो चुका है। व्यापारी बजरंगलाल ने कहा कि आर्थिक मंदी के दौरान ही नेपाल में बिगड़ी स्थिति परेशानी पैदा करने वाली है। पांच साल पूर्व तक नेपाल तक औसत 300 गाड़ी तैयार ग्रेनाइट जा रही थी, लेकिन वहां पर ग्रेनाइट इकाइयां स्थापित होने के बाद यहां से व्यापार सीमित हो गया था। अब 10 फीसदी व्यापार हो रहा था, जो भी अब बंद हो चुका है।