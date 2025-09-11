Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जालोर

नेपाल में तख्तापलट: जालोर के दो व्यापारी काठमांडू में फंसे; नेपाल जा रहा ग्रेनाइट लदान बंद

Nepal Gen Z Protes: नेपाल में जेन-जी आंदोलन की आग से जालोर का ग्रेनाइट उद्योग भी अछूता नहीं रहा है।

जालोर

Anil Prajapat

Sep 11, 2025

Two-businessmen-from-Jalore
आंदोलन के बाद काठमांडू में फंसे जालोर के दो व्यापारी। फोटो: पत्रिका

जालोर। नेपाल में जेन-जी आंदोलन की आग से जालोर का ग्रेनाइट उद्योग भी अछूता नहीं रहा है। तख्तापलट के बाद हालात विकट है और जालोर से नेपाल से हो रहा ग्रेनाइट का व्यापार पूरी तरह से बंद हो चुका है। ग्रेनाइट में प्लांट लगने के बावजूद जालोर से 8 से 10 ट्रक तैयार ग्रेनाइट नेपाल को भेजा रहा था, लेकिन अब बिगड़े माहौल में यह व्यापार बंद हो चुका है।

इधर, रोजाना 40 से 50 ट्रक कच्चा माल नेपाल जा रहा था। यह काम भी ठप हो चुका है। व्यापारी बजरंगलाल ने कहा कि आर्थिक मंदी के दौरान ही नेपाल में बिगड़ी स्थिति परेशानी पैदा करने वाली है। पांच साल पूर्व तक नेपाल तक औसत 300 गाड़ी तैयार ग्रेनाइट जा रही थी, लेकिन वहां पर ग्रेनाइट इकाइयां स्थापित होने के बाद यहां से व्यापार सीमित हो गया था। अब 10 फीसदी व्यापार हो रहा था, जो भी अब बंद हो चुका है।

ये भी पढ़ें

अजमेर के कई पर्यटक नेपाल-भारत बॉर्डर पर फंसे, बताई आंखों देखी हकीकत
अजमेर
Ajmer tourist

जालोर के व्यापारी फंसे

जालोर से नेपाल को ग्रेनाइट का व्यापार करने वाले दो व्यापारी नेपाल में उपजे विवाद के चलते फंस गए है। इधर, सीमा पर ही लदे हुए ट्रक भी रुके हुए हैं। नेपाल से आवाजाही भी अभी पूरी तरह से प्रभावित है।

काठमांडू में फंसे हैं

ग्रेनाइट ट्रेडर विकास माहेश्वरी ने बताया कि बकाया लेनदेन के हिसाब और व्यापारिक चर्चा के सिलसिले में नेपाल स्वयं की गाड़ी से गए थे। अचानक से माहौल बिगड़ा। होटल काठमांडू में रुके हुए हैं। अभी दो तीन दिन की व्यवस्था है। देखते हैं आगे क्या होता है।

अचानक से बिगड़ा माहौल

ग्रेनाइट व्यापारी संघ के अध्यक्ष अनिल टांक ने बताया कि अचानक से माहौल बिगड़ा कुछ समझ ही नहीं आया, क्या करें। इंतजार के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हालात विकट है। लोगों ने पुलिस के हथियार छीन लिए हैं। अराजगता का माहौल है। वर्तमान हालात में नेपाल से रवाना भी नहीं हो सकते।

व्यापारी-ट्रांसपोर्टर भी मायूस

नेपाल तक हमारे ट्रक तैयार ग्रेनाइट लेकर जाते थे, बिगड़े माहौल से स्थितियां गड़बड़ा गई है। अराजगता के माहौल में अब व्यापारिक हित में ट्रक को नहीं भेज सकते। कारोबार चौपट हो रहा है।
-महावीर सिंह, ट्रांसपोर्टर

बारिश की सीजन में लोडिंग प्रभावित थी, अब नेपाल के हालात से उद्योग को नुकसान है। रोजाना ग्रेनाइट ब्लॉक की 40 से 50 गाडिय़ां नेपाल के लिए जा रही थी, लेकिन अभी विकट हालात में अभी ट्रांसपोर्टेशन बंद हो चुका है।
-भवानी सिंह धांधिया, प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान ग्रेनाइट माइनिंग एसोसिएशन

ये भी पढ़ें

नेपाल में फंसी बयाना MLA ऋतु बनावत, स्पीकर देवनानी ने दी जानकारी; सकुशल वापस लाने के प्रयास जारी
जयपुर
Bayana MLA Ritu Banawat stuck in Nepal

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Sept 2025 12:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Jalore / नेपाल में तख्तापलट: जालोर के दो व्यापारी काठमांडू में फंसे; नेपाल जा रहा ग्रेनाइट लदान बंद

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.