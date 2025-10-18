अंता उपचुनाव: BJP प्रत्याशी मोरपाल सुमन ने दाखिल किया नामांकन, MP दुष्यंत सिंह सहित कई नेता रहे मौजूद

मोरपाल सुमन का प्रत्याशी घोषित होने के बाद एक भावुक भी देखने का मिला। टिकट की घोषणा के बाद जब सुमन कोटा रोड स्थित सांसद कार्यालय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) कार्यालय पहुंचे, तो वहां मौजूद भाजपा जिला उपाध्यक्ष राकेश जैन को देखकर वे भावुक हो गए। सुमन ने राकेश जैन को गले लगाया और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। जब राकेश ने इसका कारण पूछा, तो सुमन ने कहा कि ये खुशी के आंसू हैं।