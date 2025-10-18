अंता उपचुनाव: BJP प्रत्याशी मोरपाल सुमन ने दाखिल किया नामांकन, MP दुष्यंत सिंह सहित कई नेता रहे मौजूद

फोटो- पत्रिका नेटवर्क
Anta Assembly By-election: राजस्थान के बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए BJP के प्रत्याशी मोरपाल सुमन ने शनिवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ झालावाड़-बारां सांसद दुष्यंत सिंह, मंत्री जोगाराम पटेल, भाजपा जिलाध्यक्ष नरेश सिकरवार और पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।
नामांकन दाखिल होने के बाद अंता विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो गई है। यह मुकाबला अब कांग्रेस के दिग्गज नेता और दो बार के पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया और भाजपा के मोरपाल सुमन के बीच होने की उम्मीद है। वहीं निर्दलीय नरेश मीणा भी टक्कर दे रहे हैं।
अंता विधानसभा में 11 नवंबर 2025 को उपचुनाव होने जा रहे हैं। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 21 अक्टूबर है। अब तक इस सीट के लिए सात उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं, जिनमें कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया और भाजपा के मोरपाल सुमन प्रमुख हैं।
कांग्रेस प्रत्याशी भाया ने 15 अक्टूबर को एक विशाल नामांकन रैली के साथ अपनी संगठनात्मक ताकत का प्रदर्शन किया था, जिसमें राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के कई नेता शामिल हुए थे। दूसरी ओर, भाजपा ने 17 अक्टूबर को मोरपाल सुमन को अपना प्रत्याशी घोषित किया और आज सादगीपूर्ण तरीके से उनका नामांकन दाखिल करवाया।
मोरपाल सुमन माली समाज से आते हैं, जिसका अंता विधानसभा क्षेत्र में अच्छा-खासा प्रभाव है। भाजपा को उम्मीद है कि सुमन की स्थानीय जड़ें, माली समाज का समर्थन, और उनके सरल स्वभाव के कारण पार्टी को इस उपचुनाव में बढ़त मिलेगी। हालांकि, क्षेत्र के कुछ लोग स्थानीय और सवर्ण समाज के उम्मीदवार की मांग कर रहे थे, लेकिन सुमन के ओबीसी समुदाय से होने और स्थानीय होने के कारण भाजपा ने उन पर भरोसा जताया है।
मोरपाल सुमन का प्रत्याशी घोषित होने के बाद एक भावुक भी देखने का मिला। टिकट की घोषणा के बाद जब सुमन कोटा रोड स्थित सांसद कार्यालय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) कार्यालय पहुंचे, तो वहां मौजूद भाजपा जिला उपाध्यक्ष राकेश जैन को देखकर वे भावुक हो गए। सुमन ने राकेश जैन को गले लगाया और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। जब राकेश ने इसका कारण पूछा, तो सुमन ने कहा कि ये खुशी के आंसू हैं।
मोरपाल सुमन का राजनीतिक और सामाजिक जीवन लंबा और प्रभावशाली रहा है। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से लंबे समय से जुड़े हैं और अंता विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी रह चुके हैं। सुमन ने 2000 में सरपंच का चुनाव जीता था और वर्तमान में (23 दिसंबर 2021 से) वे बारां पंचायत समिति के प्रधान हैं।
उन्होंने 1992 से भाजपा में विभिन्न पदों पर काम किया है, जिनमें अध्यक्ष (भाजपा युवा मोर्चा देहात मंडल, बारां), जिलाध्यक्ष (भाजपा ओबीसी मोर्चा), और भाजपा जिला महामंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। 2014 से वे लगातार अंता विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी रहे हैं। उनकी संगठन के प्रति निष्ठा और स्थानीय स्तर पर मजबूत पकड़ को देखते हुए पार्टी ने उन्हें इस उपचुनाव में उतारा है।
