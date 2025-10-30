अंता उपचुनाव: पाड़लिया गांव के लोगों ने क्यों दी मतदान बहिष्कार की चेतावनी? जानें क्या है नाराजगी

ग्रामीणों के मुताबिक सबसे गंभीर समस्या श्मशान घाट तक पहुंचने के रास्ते की है। ग्रामीणों का कहना है कि अंतिम संस्कार के लिए श्मशान घाट तक जाने का कोई मार्ग नहीं है, जिससे मृतकों के परिजनों को भारी मुश्किलें आती हैं। इसके अलावा, गांव में एक सामुदायिक भवन की सख्त जरूरत है, जहां बैठकें या सामाजिक आयोजन हो सकें। स्कूल के ठीक सामने एक बड़ा गड्ढा है, जिसमें बारिश का पानी भर जाता है। इससे बच्चों के स्कूल आने-जाने में खतरा बना रहता है।