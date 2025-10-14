Anta by-election 2025 : कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति, 8 एफआईआर भी

अंता उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने भरा नामांकन, पत्रिका फोटो
Anta by-election 2025: राजस्थान में अंता विधानसभा सीट पर निर्वाचन आयोग ने विधानसभा उपचुनाव के लिए सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने नामांकन भी दाखिल कर दिया। भाया एक फार्म 15 अक्टूबर को भी दाखिल करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी भाया और उनकी पत्नी के पास करोड़ों की संपत्ति है। भाया ने नामांकन पत्र के साथ दाखिल शपथ पत्र में संपत्ति का उल्लेख किया है।
नामांकन के दौरान दिए गए शपथ पत्र के अनुसार कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन और उनकी पत्नी के पास करोड़ों की सम्पति है। भाया के पास 17 लाख 17 हजार 13 रुपए और उर्मिला जैन के पास 19 लाख 48 लाख रुपए नकद है। भाया के पास 4 करोड़ 53 लाख 24 हजार कीमत केे बैंक जमा, शेयर और चांदी है, जबकि उनकी पत्नी के पास 13 करोड़ 13 लाख 28 हजार रुपए की बैंक जमा, शेयर, सोना और चांदी के है। भाया के पास 9 करोड़ 30 लाख रुपए और उनकी पत्नी उर्मिला के पास 28 करोड़ 93 लाख 50 हजार रुपए की अचल सम्पत्ति है। भाया पर 4 करोड़ 84 लाख 44 हजार 604 रुपए की वित्तीय देनदारी है, जबकि उनकी पत्नी पर 17 करोड़ 37 लाख 87 हजार रुपए की देनदारी है।
भाया के खिलाफ पिछले एक साल के दौरान बारां, अन्ता तथा मांगरोल थाने में विभिन्न धाराओं में 8 एफआईआर दर्ज हुई है। ये सभी वर्ष 2024 में दर्ज हुई। इनमें से सात में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है। इन प्रकरणों में अभी जांच चल रही है। किसी में भी आरोप पत्र पेश नहीं हुआ। भाया के पास 32 बोर की लाइसेंसी रिवाल्वर है। उनके पास 9 किलो चांदी है, जबकि पत्नी उर्मिला के पास 110 ग्राम सोना है।
नामांकन की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर है। 19 एवं 20 अक्टूबर को दीपावली का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण नामांकन दाखिल नहीं किए जा सकेंगे। नामांकन-पत्रों की जांच 23 अक्टूबर को होगी और नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 27 अक्टूबर तय की गई है। अंता उपचुनाव में 11 नवंबर को मतदान होगा और 14 नवंबर को परिणाम घोषित किया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
बारां
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग