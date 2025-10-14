Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बारां

Anta by-election 2025 : कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति, 8 एफआईआर भी

राजस्थान में अंता उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने नामांकन भी दाखिल कर दिया। भाया एक फार्म 15 अक्टूबर को भी दाखिल करेंगे।

2 min read

बारां

image

Anand Prakash Yadav

Oct 14, 2025

Play video

अंता उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने भरा नामांकन, पत्रिका फोटो

Anta by-election 2025: राजस्थान में अंता विधानसभा सीट पर निर्वाचन आयोग ने विधानसभा उपचुनाव के लिए सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने नामांकन भी दाखिल कर दिया। भाया एक फार्म 15 अक्टूबर को भी दाखिल करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी भाया और उनकी पत्नी के पास करोड़ों की संपत्ति है। भाया ने नामांकन पत्र के साथ दाखिल शपथ पत्र में संपत्ति का उल्लेख किया है।

भाया दंपती करोड़ों की मालिक

नामांकन के दौरान दिए गए शपथ पत्र के अनुसार कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन और उनकी पत्नी के पास करोड़ों की सम्पति है। भाया के पास 17 लाख 17 हजार 13 रुपए और उर्मिला जैन के पास 19 लाख 48 लाख रुपए नकद है। भाया के पास 4 करोड़ 53 लाख 24 हजार कीमत केे बैंक जमा, शेयर और चांदी है, जबकि उनकी पत्नी के पास 13 करोड़ 13 लाख 28 हजार रुपए की बैंक जमा, शेयर, सोना और चांदी के है। भाया के पास 9 करोड़ 30 लाख रुपए और उनकी पत्नी उर्मिला के पास 28 करोड़ 93 लाख 50 हजार रुपए की अचल सम्पत्ति है। भाया पर 4 करोड़ 84 लाख 44 हजार 604 रुपए की वित्तीय देनदारी है, जबकि उनकी पत्नी पर 17 करोड़ 37 लाख 87 हजार रुपए की देनदारी है।

एक साल में 8 एफआईआर, लाइसेंसी रिवॉल्वर भी

भाया के खिलाफ पिछले एक साल के दौरान बारां, अन्ता तथा मांगरोल थाने में विभिन्न धाराओं में 8 एफआईआर दर्ज हुई है। ये सभी वर्ष 2024 में दर्ज हुई। इनमें से सात में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है। इन प्रकरणों में अभी जांच चल रही है। किसी में भी आरोप पत्र पेश नहीं हुआ। भाया के पास 32 बोर की लाइसेंसी रिवाल्वर है। उनके पास 9 किलो चांदी है, जबकि पत्नी उर्मिला के पास 110 ग्राम सोना है।

अंता उपचुनाव कार्यक्रम

नामांकन की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर है। 19 एवं 20 अक्टूबर को दीपावली का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण नामांकन दाखिल नहीं किए जा सकेंगे। नामांकन-पत्रों की जांच 23 अक्टूबर को होगी और नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 27 अक्टूबर तय की गई है। अंता उपचुनाव में 11 नवंबर को मतदान होगा और 14 नवंबर को परिणाम घोषित किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Oct 2025 08:43 am

Hindi News / Rajasthan / Baran / Anta by-election 2025 : कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति, 8 एफआईआर भी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Baran: हत्या की आशंका पर परिजनों का उग्र प्रदर्शन, NH-27 जाम करके रख दी ये डिमांड, कोटा के होटल में मिला था 12वीं की छात्रा का शव

बारां

Rajasthan: उप चुनाव में BJP से टिकट के नाम पर राजस्थान के इस बड़े नेता से ठगी, दिल्ली से आया था फोन

BJP
बारां

डोटासरा के रोम-रोम में बेइमानी लेकिन वह मेरे मित्र : दिलावर

क्षेत्र में चल रहे उम्मीदवार के स्थानीय व बाहरी मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जो भी उम्मीदवार होगा, स्थानीय ही होगा। यह कहते हुए वे प्रश्न के मूलभाव को टाल गए।
बारां

अनियमितता के आरोप सिद्ध, सहकारी समिति संचालक मंडल भंग

पर्याप्त आय के स्रोत होने के बावजूद लोगों की जमापूंजी चुकाने में नाकाम एवं कई आरोपों से घिरे हरनावदाशाहजी सहकारी समिति संचालक मंडल को भंग करते हुए अतिरिक्त रजिस्ट्रार कोटा ने प्रशासक को संचालन का जिम्मा सौंपा है।
बारां

20 हजार के लालच में पहुंच गया जेल

साइबर अपराध के मास्टर माइंड ने इसके बैंक खाते का उपयोग किया और काम निकलने के बाद फ्री छोड़ दिया। इससे गिरफ्तार युवक साइबर अपराध में उसके बैंक खाते का उपयोग किए जाने से बेखबर रहा
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.