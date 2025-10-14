Anta by-election 2025 : कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति, 8 एफआईआर भी

नामांकन के दौरान दिए गए शपथ पत्र के अनुसार कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन और उनकी पत्नी के पास करोड़ों की सम्पति है। भाया के पास 17 लाख 17 हजार 13 रुपए और उर्मिला जैन के पास 19 लाख 48 लाख रुपए नकद है। भाया के पास 4 करोड़ 53 लाख 24 हजार कीमत केे बैंक जमा, शेयर और चांदी है, जबकि उनकी पत्नी के पास 13 करोड़ 13 लाख 28 हजार रुपए की बैंक जमा, शेयर, सोना और चांदी के है। भाया के पास 9 करोड़ 30 लाख रुपए और उनकी पत्नी उर्मिला के पास 28 करोड़ 93 लाख 50 हजार रुपए की अचल सम्पत्ति है। भाया पर 4 करोड़ 84 लाख 44 हजार 604 रुपए की वित्तीय देनदारी है, जबकि उनकी पत्नी पर 17 करोड़ 37 लाख 87 हजार रुपए की देनदारी है।