Anta By Election 2025: अंता विधानसभा के इस गांव में पड़ा सिर्फ 1 वोट, इंतजार ही करते रह गए मतदानकर्मी

ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से ग्राम में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। विशेष रूप से चारागाह भूमि पर अतिक्रमण, तालाब जलकुंभी से भरा है। गांव में आबादी से होकर पक्का रास्ता है लेकिन नालियां नहीं होने से 12 माह रास्ते में गंदा पानी बहता रहता है। एक किलोमीटर दूर मुक्तिधाम तक जाने के लिए रास्ता नहीं है। इससे ग्रामीणों को मृतक के लिए बारिश के मौसम में अंत्येष्टि के समय परेशानी का सामना करना पड़ता है। रास्ता कच्चा और कीचड़ से भरा होने पर, बारिश का पानी भरा रहने से अर्थी लेकर भी पैदल नहीं निकल पाते हैं । श्मशान में टीनशेड नहीं है। खुले आसमान के नीचे बारिश में तिरपाल लगाकर शव का अंतिम संस्कार करना पड़ता है।