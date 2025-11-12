अंता उपचुनाव: लगातार चौथी बार 80% से ज्यादा मतदान, किसको मिलेगा फायदा? BJP-कांग्रेस की क्यों बढ़ी टेंशन?

बताया जा रहा है कि नरेश के मैदान में उतरने से कांग्रेस को सीधा घाटा हुआ। भाया पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को BJP और नरेश ने मुद्दा बनाया, जिसका कांग्रेस के पास ठोस काउंटर नहीं था। इससे आम वोटर शिफ्ट हुए। अब मुकाबला BJP और नरेश के बीच माना जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने BJP की राह आसान की है। उनके मोर्चा संभालने से पार्टी को मजबूती मिली। वहीं, कांग्रेस खेमे में टेंशन है, क्योंकि वोट स्प्लिट से भाया की राह मुश्किल हो गई है।