बारां

Anta By-poll: 21 करोड़ की ‘सीक्रेट’ धरपकड़ ! वोटों से पहले पुलिस ने क्या-क्या जब्त किया…सामने आई रिपोर्ट

Anta By-Election Seizure Report: उल्लेखनीय है कि चुनाव में करीब अस्सी फीसदी मतदान हुआ है। नेता अपनी-अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। इस बीच चुनाव परिणाम 14 नवम्बर को जारी होना है।

बारां

image

Jayant Sharma

Nov 12, 2025

फोटो: पत्रिका

Anta By-poll News: बारां जिले के अंता विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव शांति पूर्ण तरीके से सम्पन्न हो गए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक बारां अभिषेक अंदासु ने जानकारी दी कि अन्ता विधानसभा उप.चुनाव 2025 की निष्पक्षता और शांति सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने 06 अक्टूबर से 11 नवंबर 2025 की अवधि के दौरान मादक पदार्थ, अवैध शराब और संदिग्ध नकदी के विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाया।

इस अभियान का उद्देश्य चुनाव को प्रभावित करने वाले अवैध तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना था। एसपी अंदासु ने बताया कि पुलिस द्वारा की गई विभिन्न कार्रवाईयों के परिणामस्वरूप चुनाव के दौरान जब्त की गई सभी वस्तुओं की अनुमानित कुल कीमत 20 करोड़ 93 लाख 94 हजार 960 आँकी गई है, जो चुनाव की शुचिता बनाए रखने की दिशा में एक बड़ी सफलता है।

पुलिस ने अवैध शराब और मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। आबकारी अधिनियम में कुल 65 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें 675 लीटर अवैध शराब जब्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 3,03,410 रुपए है। एनडीपीएस एक्ट के कुल 06 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें 121 किलो 765 ग्राम मादक पदार्थ जब्त किया गया। जब्त किए गए मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत 35,46,650 रुपए है।

जब्ती की सबसे बड़ी राशि अन्य प्रकार की कार्रवाईयों के अंतर्गत सामने आई। पुलिस ने कुल 17 लाख 64 हजार 250 की संदिग्ध नकदी जब्त की। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यवाही के तहत जब्त की गई वस्तुओं की अनुमानित कीमत 20 करोड़ 37 लाख 80 हजार 650 है।

चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद साइलेंस पीरियड के दौरान सुरक्षा मानदंडों का पालन सुनिश्चित करने के लिए भी पुलिस मुस्तैद रही। अन्ता विधानसभा क्षेत्र में बाहरी क्षेत्र के भ्रमण करने वाले 28 वाहनों को भी जब्त किया गया ताकि बाहरी असामाजिक तत्वों के प्रवेश और चुनावी नियमों के उल्लंघन को रोका जा सके। उल्लेखनीय है कि चुनाव में करीब अस्सी फीसदी मतदान हुआ है। नेता अपनी-अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। इस बीच चुनाव परिणाम 14 नवम्बर को जारी होना है।

Published on:

12 Nov 2025 11:35 am

Hindi News / Rajasthan / Baran

