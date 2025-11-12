Anta By-poll: 21 करोड़ की ‘सीक्रेट’ धरपकड़ ! वोटों से पहले पुलिस ने क्या-क्या जब्त किया…सामने आई रिपोर्ट

चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद साइलेंस पीरियड के दौरान सुरक्षा मानदंडों का पालन सुनिश्चित करने के लिए भी पुलिस मुस्तैद रही। अन्ता विधानसभा क्षेत्र में बाहरी क्षेत्र के भ्रमण करने वाले 28 वाहनों को भी जब्त किया गया ताकि बाहरी असामाजिक तत्वों के प्रवेश और चुनावी नियमों के उल्लंघन को रोका जा सके। उल्लेखनीय है कि चुनाव में करीब अस्सी फीसदी मतदान हुआ है। नेता अपनी-अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। इस बीच चुनाव परिणाम 14 नवम्बर को जारी होना है।