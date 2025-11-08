Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर

छह माह की जमानत मिलते ही ‘स्वस्थ’ हो गए आसाराम, व्हीलचेयर हुई गायब, सीढ़ियां उतरकर समर्थकों से मिले…

Asaram Bapu Fitness Surprise: कोर्ट ने उनकी गंभीर स्वास्थ्य स्थिति और उम्र को ध्यान में रखते हुए यह राहत दी है। ज़मानत मिलते ही आसाराम और उनके अनुयायियों के चेहरे पर ख़ुशी साफ़ झलक रही थी।

Google source verification

जोधपुर

image

Jayant Sharma

Nov 08, 2025

Asaram Photo - Patrika

Asaram Bapu News: जोधपुर सेंट्रल जेल में यौन शोषण के मामले में आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे आसाराम को शुक्रवार को मेडिकल ग्राउंड पर ज़मानत मिलने के बाद उनकी जो तस्वीरें सामने आईं, उसने सबको चौंका दिया है। जिस आसाराम को पिछले कुछ सालों से लोग अक्सर व्हीलचेयर या सहारे के साथ देखते थे, वही अब बिना किसी मदद के, आराम से सीढ़ियों से उतरते और खुद के पैरों पर चलते हुए नज़र आए। उनकी यह फ़िटनेस देखकर हर कोई हैरान है।

ये तस्वीरें जोधपुर की हैं, जब आसाराम एक अस्पताल में इलाज के बाद अपने आश्रम के लिए रवाना हो रहे थे। उन्हें राजस्थान और गुजरात हाई कोर्ट दोनों से छह महीने की ज़मानत मिली है। कोर्ट ने उनकी गंभीर स्वास्थ्य स्थिति और उम्र को ध्यान में रखते हुए यह राहत दी है। ज़मानत मिलते ही आसाराम और उनके अनुयायियों के चेहरे पर ख़ुशी साफ़ झलक रही थी।

गौरतलब है कि आसाराम को साल 2013 में एक नाबालिग का रेप करने के आरोप में जोधपुर की विशेष अदालत ने 25 अप्रैल 2018 को पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी। करीब 12 साल की कैद के बाद आसाराम को पहली बार जनवरी 2025 में मेडिकल कारणों से अंतरिम ज़मानत मिली थी, जिसके बाद से वह समय.समय पर ज़मानत ले रहे हैं। अब बिना सहारे के चलते उनकी हालिया तस्वीरें, उनकी पिछली कमज़ोरी वाली तस्वीरों के ठीक उलट हैं। उन्हें स्वस्थ देखकर उनके अनुयायी खुश हैं।

सूत्रों के अनुसार, आसाराम को अब आगे की स्वास्थ्य जांच के लिए गुजरात के अहमदाबाद ले जाया जा सकता है। फ़िलहाल उनकी यह नई फ़िटनेस चर्चा का विषय बनी हुई है। जमानत के छह माह के दौरान उन्हें जमानत के नियमों का पालन करना होगा।

08 Nov 2025 09:18 am

