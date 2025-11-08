छह माह की जमानत मिलते ही ‘स्वस्थ’ हो गए आसाराम, व्हीलचेयर हुई गायब, सीढ़ियां उतरकर समर्थकों से मिले…

गौरतलब है कि आसाराम को साल 2013 में एक नाबालिग का रेप करने के आरोप में जोधपुर की विशेष अदालत ने 25 अप्रैल 2018 को पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी। करीब 12 साल की कैद के बाद आसाराम को पहली बार जनवरी 2025 में मेडिकल कारणों से अंतरिम ज़मानत मिली थी, जिसके बाद से वह समय.समय पर ज़मानत ले रहे हैं। अब बिना सहारे के चलते उनकी हालिया तस्वीरें, उनकी पिछली कमज़ोरी वाली तस्वीरों के ठीक उलट हैं। उन्हें स्वस्थ देखकर उनके अनुयायी खुश हैं।